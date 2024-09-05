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Сили ППО збили 60 з 78 "Шахедів", ще 15 втрачено, 3 повернулися у РФ і Білорусь

Анастасія ПроцЧетвер, 5 вересня 2024, 10:54
Сили ППО збили 60 з 78 Шахедів, ще 15 втрачено, 3 повернулися у РФ і Білорусь
Повітряні сили

У ніч на 5 вересня окупанти атакували Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" та 78-ма ударними БпЛА типу "Shahed", в результаті протиповітряного бою збито 60 ударних дронів, ще 15 втрачено, 2 полетіли на територію РФ, один – в Білорусі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "В результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БпЛА. Два безпілотники повернулись у Росію, один – у Білорусь. 15 – локаційно втрачені на території України  (імовірно під впливом засобів РЕБ). Інформація про руйнування чи потерпілих не надходила".

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Деталі: Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.

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