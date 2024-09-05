Сили ППО збили 60 з 78 "Шахедів", ще 15 втрачено, 3 повернулися у РФ і Білорусь
У ніч на 5 вересня окупанти атакували Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" та 78-ма ударними БпЛА типу "Shahed", в результаті протиповітряного бою збито 60 ударних дронів, ще 15 втрачено, 2 полетіли на територію РФ, один – в Білорусі.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно: "В результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БпЛА. Два безпілотники повернулись у Росію, один – у Білорусь. 15 – локаційно втрачені на території України (імовірно під впливом засобів РЕБ). Інформація про руйнування чи потерпілих не надходила".
Деталі: Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.
Нагадаємо:
- Вранці 5 вересня у Києві було чутно вибухи. Міська влада повідомила про роботу ППО.
- У КМВА повідомили, що "Шахеди" заходили поодинці, жоден ворожий дрон не досягнув своєї цілі.
- У білоруському Генштабі заявили, що вночі 5 вересня на територію країни залетіли російські безпілотники і їх довелося збивати, однак зробили вигляд, що не знають, звідки БПЛА були запущені.