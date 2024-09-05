Міністерство захисту довкілля отримало нову очільницю

На засіданні парламенту 5 вересня Світлану Гринчук призначили новим міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: "За" проголосували 246 народних депутатів.

Реклама:

Що передувало: 4 вересня Верховна Рада звільнила з посали міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, який обіймав цю посаду з квітня 2022 року.

Довідково: Світлана Гринчук була заступницею міністра енергетики. В 2022 році вона – заступницею міністра екології. Поміж іншим займалася ратифікацією та імплементацією Паризької кліматичної угоди.

Знати більше: "Велике перезавантаження" уряду: які кадрові зміни Рада розгляне цього тижня