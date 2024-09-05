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Міністерство захисту довкілля отримало нову очільницю

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 вересня 2024, 15:40
Міністерство захисту довкілля отримало нову очільницю
Світлана Гринчук. фото з Facebook

На засіданні парламенту 5 вересня Світлану Гринчук призначили новим міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. 

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: "За" проголосували 246 народних депутатів.

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Що передувало: 4 вересня Верховна Рада звільнила з посали міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, який обіймав цю посаду з квітня 2022 року.

Довідково: Світлана Гринчук була заступницею міністра енергетики. В 2022 році вона – заступницею міністра екології. Поміж іншим займалася ратифікацією та імплементацією Паризької кліматичної угоди. 

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