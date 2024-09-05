Міністерство захисту довкілля отримало нову очільницю
Четвер, 5 вересня 2024, 15:40
На засіданні парламенту 5 вересня Світлану Гринчук призначили новим міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.
Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram
Деталі: "За" проголосували 246 народних депутатів.
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Що передувало: 4 вересня Верховна Рада звільнила з посали міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, який обіймав цю посаду з квітня 2022 року.
Довідково: Світлана Гринчук була заступницею міністра енергетики. В 2022 році вона – заступницею міністра екології. Поміж іншим займалася ратифікацією та імплементацією Паризької кліматичної угоди.
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