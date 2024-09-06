На Київщині працює ППО – влада

Вранці 6 вересня на Київщині зафіксували російські безпілотники, працює протиповітряна оборона, повідомила обласна влада.

Джерело: КОВА у Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ОВА: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".

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Деталі: Влада закликає мешканців перебувати в укриттях, а також дотримуватися інформаційної тиші і не фіксувати та не викладати в мережу роботу ППО.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух російського БпЛА у напрямку Білої Церкви з північного сходу. Також є загроза ударних дронів для Чернігівщини.

Станом на 7:30 ранку ПС повідомили про ракетну небезпека для Київської та Черкаської областей.

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