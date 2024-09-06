На Київщині працює ППО – влада
П'ятниця, 6 вересня 2024, 07:33
Вранці 6 вересня на Київщині зафіксували російські безпілотники, працює протиповітряна оборона, повідомила обласна влада.
Джерело: КОВА у Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ОВА: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".
Реклама:
Деталі: Влада закликає мешканців перебувати в укриттях, а також дотримуватися інформаційної тиші і не фіксувати та не викладати в мережу роботу ППО.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух російського БпЛА у напрямку Білої Церкви з північного сходу. Також є загроза ударних дронів для Чернігівщини.
Станом на 7:30 ранку ПС повідомили про ракетну небезпека для Київської та Черкаської областей.
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- Увечері 5 вересня російські війська запустили ударні безпілотники з півдня. Після опівночі "Шахеди" долетіли до Львівської області. Згодом російські військові запустили нові БпЛА з Бєлгородської області у напрямку Сумської області.
- Вибухи лунали в Харкові та на Львівщині. Через падіння уламків "Шахеда" горять складські приміщення біля села Малехів Львівської області.