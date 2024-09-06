Під Львовом через уламки "Шахеда" згоріли 4 вантажівки
Внаслідок падіння уламків збитого "Шахеда" поблизу Львова згоріли 4 вантажні автомобілі.
Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram
Пряма мова очільника області: "Близько 03:15 цієї ночі у Львівському районі у промисловій зоні впали уламки безпілотника типу "Шахед" – "Герань-2". Загорілися 4 вантажівки. На місце оперативно прибули вогнеборці. За 1,5 години пожежу вдалося загасити. На жаль, машини ремонту не підлягають".
Деталі: За його словами, загорання гасили 32 пожежники та 6 одиниць спецтехніки.
"Загалом під час двох повітряних тривог, які оголошували на Львівщині цієї ночі, ворог атакував нашу область трьома ударними безпілотниками. Усіх їх наша ППО знешкодила. Найважливіше: жертв чи постраждалих – нема", – підсумував Козицький.
Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич оприлюднив фото ДСНС з місця пожежі.
Передісторія:
- Увечері 5 вересня російські війська запустили ударні безпілотники з півдня. Після опівночі "Шахеди" долетіли до Львівської області. Згодом російські військові запустили нові БпЛА з Бєлгородської області у напрямку Сумської області.
- Вибухи лунали в Харкові та на Львівщині. Повідомлялося, що через падіння уламків "Шахеда" горіли складські приміщення біля села Малехів Львівської області.