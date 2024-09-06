Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони уже збили 27 "Шахедів", бойова робота по дронах ще триває – ПС

Ірина БалачукП'ятниця, 6 вересня 2024, 08:24
Сили оборони уже збили 27 Шахедів, бойова робота по дронах ще триває – ПС
Мобільна вогнева група. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 6 вересня росіяни атакували Україну 1 керованою авіаційною ракетою Х-59, 1 протирадіолокаційною ракетою Х-31П та також 44-ма ударними БпЛА типу "Shahed" – 27 ворожих дронів вдалося збити, 8 локаційно втрачені, 1 повернувся на окуповану Донеччину, ще кілька літають на півночі країни.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram  

Дослівно ПС: " В результаті протиповітряного бою станом на 8:00 збито 27 ударних БпЛА. 8 безпілотників – локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ), один БпЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини. Ще кілька повітряних цілей (ймовірно ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на півночі. Бойова робота триває!"

Деталі: Повідомляється, що ракети загарбники запустили з тимчасово окупованої Луганщини та з Брянської області РФ, а дрони – з російських міст Курськ, Приморсько-Ахтарськ, та з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Реклама:

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

ППО працювала у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.

Передісторія:

Повітряні сили ЗСУШахедППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках

Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс

У Києві чоловік поскаржився в поліцію, що його вдарив нардеп від "Слуги народу"

Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки після дебатів – опитування Reuters

Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна за ордером МКС

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
На тлі удару по Полтаві Повітряні сили нагадали про підступність балістики ворога
Росія атакувала 35 "Шахедами": 27 збили, 6 зникли, 2 полетіли в сторону окупованої Донеччини і РФ
Ворожі "Шахеди" атакують регіони України
Останні новини
00:52
Канадський фестиваль скасував показ пропагандистського фільму про росіян на війні
00:24
футболШтучний інтелект оцінив шанси "Шахтаря" на плейоф Ліги Чемпіонів
00:08
На Сумщині через російські обстріли загинула людина
23:40
Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках
23:30
Болить вухо: що таке отит та як його розпізнати. Поради від лікарів
23:29
Литва відзвітувала про чергову партію військової допомоги Україні
23:17
оновлюєтьсяУ кількох областях повітряна тривога через загрозу БпЛА
22:58
Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс
22:49
OpenAI представив нову модель ШІ, вона задумується над відповіддю
22:40
Посол Великої Британії Мартін Гарріс: "Культура – це одна з опор українського народу"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: