Сили оборони уже збили 27 "Шахедів", бойова робота по дронах ще триває – ПС

У ніч на 6 вересня росіяни атакували Україну 1 керованою авіаційною ракетою Х-59, 1 протирадіолокаційною ракетою Х-31П та також 44-ма ударними БпЛА типу "Shahed" – 27 ворожих дронів вдалося збити, 8 локаційно втрачені, 1 повернувся на окуповану Донеччину, ще кілька літають на півночі країни.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: " В результаті протиповітряного бою станом на 8:00 збито 27 ударних БпЛА. 8 безпілотників – локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ), один БпЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини. Ще кілька повітряних цілей (ймовірно ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на півночі. Бойова робота триває!"



Деталі: Повідомляється, що ракети загарбники запустили з тимчасово окупованої Луганщини та з Брянської області РФ, а дрони – з російських міст Курськ, Приморсько-Ахтарськ, та з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Реклама:

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.



ППО працювала у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.

Передісторія: