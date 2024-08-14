Наймасштабніша атака: СБУ і Сили оборони уночі відпрацювали по чотирьох російських летовищах

Безпілотники "Бобер" та UJ-22 Airborne. Фото ілюстративне з сайту kmu.gov.ua

Далекобійні дрони СБУ та Сил оборони – Повітряних сил, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та інших родів військ – здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в СБУ

Пряма мова джерела видання: ""Весела" нічка сьогодні була на летовищах Воронеж, Курськ, Саваслейка та Борисоглєбськ".

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Деталі: Співрозмовники УП підтверджують, що це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах.

Російські воєнкори в соцмережах писали, що удар був результативним, бо російська ППО не змогла захистити ці об’єкти.

СБУ та Сили оборони уночі відпрацювали по чотирьох російських летовищах. Політ дронів фіксували місцеві мешканці. Відео з російського телеграм-каналу Astra pic.twitter.com/F1rQ0usRk3 ВІДЕО ДНЯ August 14, 2024

Місцеві пабліки повідомляли про 10 вибухів тільки на "Саваслейці", звідки регулярно злітають МіГи, які тероризують всю Україну повітряними тривогами.

"Чекаємо на супутникові фото із знищеними російськими винищувачами та складами. СБУ продовжує методично послаблювати авіаційну складову російської воєнної машини. Саме літаки поки-що дають ворогу перевагу в повітрі, але ми будемо й надалі підрізати крила цим "пташкам", – підсумував співрозмовник УП.

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