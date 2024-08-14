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Наймасштабніша атака: СБУ і Сили оборони уночі відпрацювали по чотирьох російських летовищах

Ірина Балачук, Валентина РоманенкоСереда, 14 серпня 2024, 14:16
Наймасштабніша атака: СБУ і Сили оборони уночі відпрацювали по чотирьох російських летовищах
Безпілотники "Бобер" та UJ-22 Airborne. Фото ілюстративне з сайту kmu.gov.ua

Далекобійні дрони СБУ та Сил оборони – Повітряних сил, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та інших родів військ – здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в СБУ

Пряма мова джерела видання: ""Весела" нічка сьогодні була на летовищах Воронеж, Курськ, Саваслейка та Борисоглєбськ".

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Деталі: Співрозмовники УП підтверджують, що це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах.

Російські воєнкори в соцмережах писали, що удар був результативним, бо російська ППО не змогла захистити ці об’єкти.

Місцеві пабліки повідомляли про 10 вибухів тільки на "Саваслейці", звідки регулярно злітають МіГи, які тероризують всю Україну повітряними тривогами.

"Чекаємо на супутникові фото із знищеними російськими винищувачами та складами. СБУ продовжує методично послаблювати авіаційну складову російської воєнної машини. Саме літаки поки-що дають ворогу перевагу в повітрі, але ми будемо й надалі підрізати крила цим "пташкам", – підсумував співрозмовник УП.

Передісторія:

  • Раніше російські Telegram-канали повідомляли, що дрони атакували три російські аеродроми.
  • Зокрема, була інформації про атаку дронів на військовий аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області, звідки злітає винищувач МіГ-31К.
  • Також писали про удар по військовому аеродрому "Балтимор", що у Воронежі. Там виникла пожежа.
  • Крім того, місцеві ЗМІ повідомляли про атаку дронів і вибухи в Борисоглібську Воронезької області. Місцеві жителі стверджували, що після атаки БПЛА горить військовий аеродром.
  • Пізніше російське міноборони заявило, що Україна запустила по військових цілях на території РФ понад сотню безпілотників, і запевняє, що 117 БпЛА вдалося збити. 

СБУбезпілотникиРосіяаеродром
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