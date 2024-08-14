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Супутник зафіксував наслідки ударів українських дронів по аеродрому "Борисоглєбськ" у РФ

Валентина РоманенкоСереда, 14 серпня 2024, 17:59
Супутник зафіксував наслідки ударів українських дронів по аеродрому Борисоглєбськ у РФ
"Схеми"

Супутник зафіксував наслідки ударів українських безпілотників по діючому військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії.

Джерело: проєкт "Радіо Свобода" – "Схеми"

Деталі: На супутникових знімках Planet Labs за 14 серпня, які є у розпорядженні "Схем", видно, що українські дрони уразили північно-західну частину летовища - зокрема, було зруйновано кілька ангарів.

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За словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, там знаходиться технічно-експлуатаційна частина, яка займається ремонтом та обслуговуванням літаків.

Аеродром "Борисоглєбськ" використовується ВПС Росії, там, зокрема, базуються літаки Су-25, Су-30, Су-34 та Су-35.

Передісторія:

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  • В ніч на 14 серпня 2024 року далекобійні дрони СБУ та Сил оборони – Повітряних сил, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та інших родів військ – здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну.
  • Вибухи лунали на летовищах Воронеж, Курськ, Саваслейка та Борисоглібськ.
  • Співрозмовники УП підтверджують, що це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах.
  • Російські воєнкори в соцмережах писали, що удар був результативним, бо російська ППО не змогла захистити ці об’єкти.

війнаРосіяСБУ
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