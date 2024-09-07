Склад боєприпасів у Воронезькій області вразили дрони СБУ – джерела
Склад боєприпасів у Воронезькій області в ніч на 7 вересня був атакований дронами Служби безпеки.
Джерело: співрозмовники УП в СБУ
Деталі: За інформацією джерел, склад у селі Солдатське ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну.
На цей момент на об’єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі.
Дослівно: "СБУ продовжує системну роботу зі створення демілітаризованої зони в прилеглих до України областях РФ.
Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, - є законними цілями".
Нагадаємо: В Острогозькому районі Воронезької області Росії через безпілотник виникла пожежа і детонація вибухонебезпечних предметів.
Згодом там було оголошено режим НС.