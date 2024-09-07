Склад боєприпасів у Воронезькій області вразили дрони СБУ – джерела

Склад боєприпасів у Воронезькій області в ніч на 7 вересня був атакований дронами Служби безпеки.

Джерело: співрозмовники УП в СБУ

Деталі: За інформацією джерел, склад у селі Солдатське ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну.

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На цей момент на об’єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі.

Дослівно: "СБУ продовжує системну роботу зі створення демілітаризованої зони в прилеглих до України областях РФ.

Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, - є законними цілями".

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Нагадаємо: В Острогозькому районі Воронезької області Росії через безпілотник виникла пожежа і детонація вибухонебезпечних предметів.

Згодом там було оголошено режим НС.