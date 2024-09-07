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Зеленський: Ситуація на Покровському напрямку краща, але не хочу говорити завчасно

Катерина ТищенкоСубота, 7 вересня 2024, 18:09
Зеленський: Ситуація на Покровському напрямку краща, але не хочу говорити завчасно
ситуація на Покровському напрямку, deepstatemap

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Покровському напрямку останніми днями покращилася, однак відмовився детально її коментувати до стабілізації.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю журналістам телемарафону в Італії

Пряма мова: "По-перше, ситуація в будь-якому випадку там непроста. Я вдячний воїнам.

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До мого виїзду сюди (до Італії – ред.) 3-4 доби вже ситуація була краща. Ми проговорювали всі ці деталі 3 рази на день з [головнокомандувачем ЗСУ Олександром] Сирським.

Я не хочу говорити завчасно. Якщо можна, трішки потерпіть. Коли там повністю все стабілізується, дай Бог, тоді будемо розмовляти про це".

Що передувало: 5 вересня головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що українським військам вдалося зупинити росіян на найгарячішому Покровському напрямку, і "за останні шість днів ворог не просунувся на Покровському напрямку ні на метр".

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За даними видання Forbes, українські військові мали в резерві чотири або п'ять бригад, які зараз працюють на Покровському напрямку і проводять невеликі контратаки, що уповільнюють та відкидають росіян.

ЗеленськийДонецька областьвійна
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