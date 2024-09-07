Зеленський: Ситуація на Покровському напрямку краща, але не хочу говорити завчасно

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Покровському напрямку останніми днями покращилася, однак відмовився детально її коментувати до стабілізації.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю журналістам телемарафону в Італії

Пряма мова: "По-перше, ситуація в будь-якому випадку там непроста. Я вдячний воїнам.

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До мого виїзду сюди (до Італії – ред.) 3-4 доби вже ситуація була краща. Ми проговорювали всі ці деталі 3 рази на день з [головнокомандувачем ЗСУ Олександром] Сирським.

Я не хочу говорити завчасно. Якщо можна, трішки потерпіть. Коли там повністю все стабілізується, дай Бог, тоді будемо розмовляти про це".

Що передувало: 5 вересня головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що українським військам вдалося зупинити росіян на найгарячішому Покровському напрямку, і "за останні шість днів ворог не просунувся на Покровському напрямку ні на метр".

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За даними видання Forbes, українські військові мали в резерві чотири або п'ять бригад, які зараз працюють на Покровському напрямку і проводять невеликі контратаки, що уповільнюють та відкидають росіян.