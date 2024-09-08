Розвідка США каже, що Росія просуває Трампа "більш витончено", ніж раніше – WP
За даними американської розвідки, приховані зусилля російської влади вплинути на президентські вибори 2024 року у США є більш просунутими, ніж раніше.
Джерело: The Washington Post із посиланням на високопосадовця Офісу директора національної розвідки США (ODNI)
Деталі: Представник ODNI сказав, що діяльність Росії "є більш витонченою, ніж під час попередніх виборчих циклів".
Він відзначив, що Росія використовує "справжні американські голоси" для "відмивання" російської урядової пропаганди та поширення наративів, що розколюють суспільство, через соціальні мережі, а також на фейкових веб-сайтах, які видають себе за легітимні американські медіаорганізації.
У публікації пишуть: "За словами чиновника, Москва націлена, зокрема, на штати США, що вагаються, і використовує штучний інтелект, щоб швидше і переконливіше створювати фейковий контент для формування результату на користь колишнього президента Дональда Трампа".
Це "відповідає ширшим зовнішньополітичним цілям Москви, спрямованим на послаблення Сполучених Штатів і підрив підтримки Вашингтоном України", – сказав представник ODNI.
Дві речі ставлять Росію "на перше місце в списку" іноземних урядів, які прагнуть вплинути на вибори, сказав представник ODNI. "Вони (росіяни – ред.) досить сильні і досвідчені у здійсненні такого роду діяльності. Крім того, обсяг і масштаб їхньої діяльності є досить значним".
"Росія працює над виборчими перегонами", – додав посадовець. Росіяни використовують штучний інтелект "для більш швидкого і переконливого створення синтетичного контенту", а також наймані фірми з надання впливу, які використовують маркетинг, зв'язки з громадськістю та інші знання, щоб ускладнити встановлення авторства.
"Американці більш схильні вірити думкам інших американців, ніж контенту з явними ознаками іноземної пропаганди, – сказав чиновник. – Отже, ми бачимо, що вони покладаються на свідомих і несвідомих американців, які поширюють, просувають і підвищують довіру до наративів, що слугують інтересам цих іноземних суб'єктів".
В ODNI також зазначили, що зі зростанням витонченості Москви "розуміння цих зусиль з боку розвідувального співтовариства США також зросло – в наших зусиллях зрозуміти їх і протидіяти їм".
Що передувало: Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що американці мають сприймати серйозно наміри РФ втрутитись в американські вибори.
Нагадаємо: Російському пропагандисту американського походження Дмитрію Саймсу та його дружині Анастасії в США оголосили звинувачення в порушенні санкційного режиму на користь російського телеканалу "Первый канал".