Розвідка США каже, що Росія просуває Трампа "більш витончено", ніж раніше – WP

За даними американської розвідки, приховані зусилля російської влади вплинути на президентські вибори 2024 року у США є більш просунутими, ніж раніше.

Джерело: The Washington Post із посиланням на високопосадовця Офісу директора національної розвідки США (ODNI)

Деталі: Представник ODNI сказав, що діяльність Росії "є більш витонченою, ніж під час попередніх виборчих циклів".

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Він відзначив, що Росія використовує "справжні американські голоси" для "відмивання" російської урядової пропаганди та поширення наративів, що розколюють суспільство, через соціальні мережі, а також на фейкових веб-сайтах, які видають себе за легітимні американські медіаорганізації.

У публікації пишуть: "За словами чиновника, Москва націлена, зокрема, на штати США, що вагаються, і використовує штучний інтелект, щоб швидше і переконливіше створювати фейковий контент для формування результату на користь колишнього президента Дональда Трампа".

Це "відповідає ширшим зовнішньополітичним цілям Москви, спрямованим на послаблення Сполучених Штатів і підрив підтримки Вашингтоном України", – сказав представник ODNI.

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Дві речі ставлять Росію "на перше місце в списку" іноземних урядів, які прагнуть вплинути на вибори, сказав представник ODNI. "Вони (росіяни – ред.) досить сильні і досвідчені у здійсненні такого роду діяльності. Крім того, обсяг і масштаб їхньої діяльності є досить значним".

"Росія працює над виборчими перегонами", – додав посадовець. Росіяни використовують штучний інтелект "для більш швидкого і переконливого створення синтетичного контенту", а також наймані фірми з надання впливу, які використовують маркетинг, зв'язки з громадськістю та інші знання, щоб ускладнити встановлення авторства.

"Американці більш схильні вірити думкам інших американців, ніж контенту з явними ознаками іноземної пропаганди, – сказав чиновник. – Отже, ми бачимо, що вони покладаються на свідомих і несвідомих американців, які поширюють, просувають і підвищують довіру до наративів, що слугують інтересам цих іноземних суб'єктів".

В ODNI також зазначили, що зі зростанням витонченості Москви "розуміння цих зусиль з боку розвідувального співтовариства США також зросло – в наших зусиллях зрозуміти їх і протидіяти їм".

Що передувало: Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що американці мають сприймати серйозно наміри РФ втрутитись в американські вибори.

Нагадаємо: Російському пропагандисту американського походження Дмитрію Саймсу та його дружині Анастасії в США оголосили звинувачення в порушенні санкційного режиму на користь російського телеканалу "Первый канал".