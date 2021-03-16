Путін впливав на американські вибори, використовував Деркача і підтримував Трампа – розвідка США
У доповіді американської розвідки повідомляється, що президент Росії Володимир Путін уповноважив свої розвідувальні служби поширювати дезінформацію про президента США Джо Байдена, щоб підвищити шанси перемоги Дональда Трампа на виборах.
Джерело: журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер з посиланням на доповідь розвідки США
Деталі: У звіті повідомляється, що Росія та Іран впливали на вибори в США, а Китай вирішив не втручатися. Розвідка інформує, що не виявила ознак зміни процесу голосування іноземними суб'єктами.
Однак Путін і російські урядові організації проводили дії, спрямовані на:
- Дискредитацію та очорнення Байдена;
- Підтримку Трампа;
- Підрив довіри людей до виборів;
- Загострення соціально-політичної напруги.
Зокрема, у звіті йдеться, що Путін "контролював діяльність українського нардепа Андрія Деркача, який зіграв велику роль в діяльності Росії щодо впливу на вибори". Зазначається, що російська агентура в Україні розповсюджувала "плівки Порошенка-Байдена" та дезінформацію про сина Байдена Хантера через ЗМІ США та близького оточення Трампа.
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