Путін впливав на американські вибори, використовував Деркача і підтримував Трампа – розвідка США

У доповіді американської розвідки повідомляється, що президент Росії Володимир Путін уповноважив свої розвідувальні служби поширювати дезінформацію про президента США Джо Байдена, щоб підвищити шанси перемоги Дональда Трампа на виборах.

Джерело: журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер з посиланням на доповідь розвідки США

Деталі: У звіті повідомляється, що Росія та Іран впливали на вибори в США, а Китай вирішив не втручатися. Розвідка інформує, що не виявила ознак зміни процесу голосування іноземними суб'єктами.

Однак Путін і російські урядові організації проводили дії, спрямовані на:

Дискредитацію та очорнення Байдена;

Підтримку Трампа;

Підрив довіри людей до виборів;

Загострення соціально-політичної напруги.

Зокрема, у звіті йдеться, що Путін "контролював діяльність українського нардепа Андрія Деркача, який зіграв велику роль в діяльності Росії щодо впливу на вибори". Зазначається, що російська агентура в Україні розповсюджувала "плівки Порошенка-Байдена" та дезінформацію про сина Байдена Хантера через ЗМІ США та близького оточення Трампа.

Новина доповнюється...