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Путін впливав на американські вибори, використовував Деркача і підтримував Трампа – розвідка США

Вівторок, 16 березня 2021, 20:48
Путін впливав на американські вибори, використовував Деркача і підтримував Трампа – розвідка США

У доповіді американської розвідки повідомляється, що президент Росії Володимир Путін уповноважив свої розвідувальні служби поширювати дезінформацію про президента США Джо Байдена, щоб підвищити шанси перемоги Дональда Трампа на виборах.

Джерело: журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер з посиланням на доповідь розвідки США

Деталі: У звіті повідомляється, що Росія та Іран впливали на вибори в США, а Китай вирішив не втручатися. Розвідка наголошує, що не виявила впливу на сам процес голосування іноземними суб'єктами.

Однак Путін і російські урядові організації проводили дії, спрямовані на:

  • дискредитацію та очорнення Байдена;
  • підтримку Трампа;
  • підрив довіри людей до виборів;
  • загострення соціально-політичної напруги.

Зокрема, у звіті йдеться, що Путін "контролював діяльність українського нардепа Андрія Деркача, який зіграв велику роль в діяльності Росії щодо впливу на вибори". Зазначається, що російська агентура в Україні розповсюджувала "плівки Порошенка-Байдена" та дезінформацію про сина Байдена Хантера через ЗМІ США та близьке оточення Трампа.

Передісторія:

  • 19 травня 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
  • Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори.
  • На початку вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача й ще трьох громадян Росії. Активи громадян зі санкційного списку заморожені на території США, а особам у США заборонено мати з ними справи.
  • 11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і проти нардепа Олександра Дубінського, та засобів масової інформації України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.

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Українська правда

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Теми: СШАвибориПутінТрампБайден
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