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Путін впливав на американські вибори, використовував Деркача і підтримував Трампа – розвідка США

Вівторок, 16 березня 2021, 21:48

У доповіді американської розвідки повідомляється, що президент Росії Володимир Путін уповноважив свої розвідувальні служби поширювати дезінформацію про президента США Джо Байдена, щоб підвищити шанси перемоги Дональда Трампа на виборах.

Джерело: журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер з посиланням на доповідь розвідки США

Деталі: У звіті повідомляється, що Росія та Іран впливали на вибори в США, а Китай вирішив не втручатися.  Розвідка інформує, що не виявила ознак зміни процесу голосування іноземними суб'єктами.

Однак Путін і російські урядові організації проводили дії, спрямовані на:

  • Дискредитацію та очорнення Байдена;
  • Підтримку Трампа;
  • Підрив довіри людей до виборів;
  • Загострення соціально-політичної напруги.

Зокрема, у звіті йдеться, що Путін "контролював діяльність українського нардепа Андрія Деркача, який зіграв велику роль в діяльності Росії щодо впливу на вибори". Зазначається, що російська агентура в Україні розповсюджувала "плівки Порошенка-Байдена" та дезінформацію про сина Байдена Хантера через ЗМІ США та близького оточення Трампа.

Новина доповнюється...

Українська правда
Теми: СШАвибориПутінТрампБайден


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