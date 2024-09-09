У Чорнобильський зоні нова пожежа: залучили 4 сотні рятувальників, гасять уже 2-гу добу

У Чорнобильський зоні на Київщині виникла нова пожежа на відкритій території – її гасять уже другу добу, наразі залучені 4 сотні пожежників.

Джерело: ДСНС у Telegram та речник обласного управління ДСНС Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді"

Дослівно ДСНС: "На Київщині триває ліквідація пожежі на відкритій території. Наразі на місці працюють 399 рятувальників, 103 одиниці техніки від ДСНС, залучених з різних куточків України, а також 17 одиниць техніки від лісового господарства.



Через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки".

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Фото ДСНС

Деталі: Також повідомляється, що до ліквідації пожежі залучили 5 одиниць важкої інженерної техніки для створення мінералізованих смуг – працюють бульдозери, трактори та важкі тягачі.

Фото ДСНС

Як уточнила у коментарі УП речник ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан, горить знову у Чорнобильській зоні.

"Так, це новий осередок загоряння у Чорнобильській зоні. Кілька днів тому там уже була пожежа. Той осередок загасили. Це уже новий осередок в іншому місці. Ліквідація триває другу добу", – пояснила Рубан.

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