У Чорнобильський зоні нова пожежа: залучили 4 сотні рятувальників, гасять уже 2-гу добу
У Чорнобильський зоні на Київщині виникла нова пожежа на відкритій території – її гасять уже другу добу, наразі залучені 4 сотні пожежників.
Джерело: ДСНС у Telegram та речник обласного управління ДСНС Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді"
Дослівно ДСНС: "На Київщині триває ліквідація пожежі на відкритій території. Наразі на місці працюють 399 рятувальників, 103 одиниці техніки від ДСНС, залучених з різних куточків України, а також 17 одиниць техніки від лісового господарства.
Через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки".
Деталі: Також повідомляється, що до ліквідації пожежі залучили 5 одиниць важкої інженерної техніки для створення мінералізованих смуг – працюють бульдозери, трактори та важкі тягачі.
Як уточнила у коментарі УП речник ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан, горить знову у Чорнобильській зоні.
"Так, це новий осередок загоряння у Чорнобильській зоні. Кілька днів тому там уже була пожежа. Той осередок загасили. Це уже новий осередок в іншому місці. Ліквідація триває другу добу", – пояснила Рубан.
Передісторія:
- 3 вересня повідомлялося, що у Чорнобильській зоні горить лісова підстилка, вогонь поширився на площу орієнтовно 20 гектарів.
- Станом на вечір 7 вересня повідомляли, що у Чорнобильській зоні, де тривають пожежі, пройдено вогнем понад 2600 гектарів території, радіаційний фон у нормі.