Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Чорнобильський зоні нова пожежа: залучили 4 сотні рятувальників, гасять уже 2-гу добу

Ірина БалачукПонеділок, 9 вересня 2024, 12:44
У Чорнобильський зоні нова пожежа: залучили 4 сотні рятувальників, гасять уже 2-гу добу
Фото ДСНС

У Чорнобильський зоні на Київщині виникла нова пожежа на відкритій території – її гасять уже другу добу, наразі залучені 4 сотні пожежників.

Джерело: ДСНС у Telegram та речник обласного управління ДСНС Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді"

Дослівно ДСНС: "На Київщині триває ліквідація пожежі на відкритій території. Наразі на місці працюють 399 рятувальників, 103 одиниці техніки від ДСНС, залучених з різних куточків України, а також 17 одиниць техніки від лісового господарства.
 
Через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки". 

Реклама:
 
Фото ДСНС

Деталі: Також повідомляється, що до ліквідації пожежі залучили 5 одиниць важкої інженерної техніки для створення мінералізованих смуг – працюють бульдозери, трактори та важкі тягачі. 

 
Фото ДСНС

Як уточнила у коментарі УП речник ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан, горить знову у Чорнобильській зоні.

"Так, це новий осередок загоряння у Чорнобильській зоні. Кілька днів тому там уже була пожежа. Той осередок загасили. Це уже новий осередок в іншому місці. Ліквідація триває другу добу", – пояснила Рубан.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

ЧорнобильКиївська областьпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом двомісячної давнини

Підсумки розмови Байдена зі Стармером: непохитна підтримка України

Генштаб: Сили оборони продовжують ведення операції в Курській області

США наклали санкції на медіагрупу "Россия сегодня" та Кисельова

Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік

Зеленський заслухав Умєрова і Сирського: пріоритет – зброя на Покровському, Курахівському напрямках

Усі новини...
Чорнобиль
Пожежі в Чорнобильській зоні: вогнем пройдено 2600 га, радіаційний фон у нормі
У Чорнобильській зоні триває пожежа на площі 20 га
Мутації та перемога природи. Факти про Чорнобильську катастрофу, які ви могли не знати
Останні новини
06:00
ISW: Росії доведеться перекинути більше військ на Курщину, щоб вести контрнаступ
05:22
ДоповненоТерехов: Росіяни вдарили КАБ по Харкову
05:07
Папа Франциск закликав на виборах у США голосувати за "менше зло"
04:00
оновлюєтьсяАрмія РФ запустила кілька груп ударних БпЛА
03:23
Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом двомісячної давнини
02:34
У Києві уламки безпілотника впали на комунальне підприємство
02:15
Підсумки розмови Байдена зі Стармером: непохитна підтримка України
01:55
доповненоУ Києві двічі за ніч лунали вибухи, працювала ППО
01:42
В Одесі ППО працює по "Шахедах", чути вибухи
00:23
У Білому домі відреагували на погрози Путіна: небезпечна риторика, але нічого нового
Усі новини...
Реклама:
Реклама: