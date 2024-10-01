Ізраїль розпочав наземну операцію на півдні Лівану
Війська ЦАХАЛу розпочали операцію "Північні стріли": обмежені, локалізовані і цілеспрямовані рейди проти терористичних об'єктів "Хезболли" в прикордонній зоні на півдні Лівану.
Джерело: Israel Defense Forces у Telegram
Дослівно: "Відповідно до рішення політичного ешелону, кілька годин тому війська ЦАХАЛу розпочали обмежені, локалізовані і цілеспрямовані наземні рейди на основі точних розвідувальних даних проти терористичних об'єктів та інфраструктури Хезболли на півдні Лівану. Ці цілі розташовані в селах поблизу кордону і становлять безпосередню загрозу для ізраїльських громад на півночі Ізраїлю".
Деталі: Як йдеться у повідомленні, ЦАХАЛ діє згідно з методичним планом, розробленим Генеральним штабом і Північним командуванням, за яким солдати тренувалися і готувалися протягом останніх місяців.
Ізраїльські військово-повітряні сили і артилерія ЦАХАЛу підтримують сухопутні війська, завдаючи точних ударів по військових цілях в цьому районі.
Операція "Північні стріли" триватиме відповідно до оцінки ситуації і паралельно з бойовими діями в Секторі Гази та на інших напрямках.
Передісторія:
- У понеділок ввечері стало відомо, що ліванська армія відступає з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем після обстрілів та повідомлень про наземну операцію ЦАХАЛу.
- ЦАХАЛ заявив про посилення оборони вздовж лінії зіткнення та підготовку до наступних етапів бойових дій.
- 30 вересня американське видання The Wall Street Journal повідомило, що Ізраїльський спецназ проводить рейди на півдні Лівану, збираючи розвідувальні дані та готуючись до можливого наземного вторгнення, яке може розпочатися вже цього тижня, попри міжнародний тиск, спрямований на запобігання ескалації.
- ЗМІ повідомили, що Ізраїль повідомив США про підготовку до обмеженої наземної операції в Лівані, спрямовану на ліквідацію інфраструктури бойовиків "Хезболли" вздовж кордону.