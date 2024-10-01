Ізраїль розпочав наземну операцію на півдні Лівану

Війська ЦАХАЛу розпочали операцію "Північні стріли": обмежені, локалізовані і цілеспрямовані рейди проти терористичних об'єктів "Хезболли" в прикордонній зоні на півдні Лівану.

Джерело: Israel Defense Forces у Telegram

Дослівно: "Відповідно до рішення політичного ешелону, кілька годин тому війська ЦАХАЛу розпочали обмежені, локалізовані і цілеспрямовані наземні рейди на основі точних розвідувальних даних проти терористичних об'єктів та інфраструктури Хезболли на півдні Лівану. Ці цілі розташовані в селах поблизу кордону і становлять безпосередню загрозу для ізраїльських громад на півночі Ізраїлю".

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Деталі: Як йдеться у повідомленні, ЦАХАЛ діє згідно з методичним планом, розробленим Генеральним штабом і Північним командуванням, за яким солдати тренувалися і готувалися протягом останніх місяців.

Ізраїльські військово-повітряні сили і артилерія ЦАХАЛу підтримують сухопутні війська, завдаючи точних ударів по військових цілях в цьому районі.

Операція "Північні стріли" триватиме відповідно до оцінки ситуації і паралельно з бойовими діями в Секторі Гази та на інших напрямках.

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