Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ізраїль розпочав наземну операцію на півдні Лівану

Олена ІвашківВівторок, 1 жовтня 2024, 02:20
Ізраїль розпочав наземну операцію на півдні Лівану
фото: IDF

Війська ЦАХАЛу розпочали операцію "Північні стріли": обмежені, локалізовані і цілеспрямовані рейди проти терористичних об'єктів "Хезболли" в прикордонній зоні на півдні Лівану.

Джерело: Israel Defense Forces у Telegram

Дослівно: "Відповідно до рішення політичного ешелону, кілька годин тому війська ЦАХАЛу розпочали обмежені, локалізовані і цілеспрямовані наземні рейди на основі точних розвідувальних даних проти терористичних об'єктів та інфраструктури Хезболли на півдні Лівану. Ці цілі розташовані в селах поблизу кордону і становлять безпосередню загрозу для ізраїльських громад на півночі Ізраїлю". 

Реклама:

Деталі: Як йдеться у повідомленні, ЦАХАЛ діє згідно з методичним планом, розробленим Генеральним штабом і Північним командуванням, за яким солдати тренувалися і готувалися протягом останніх місяців. 

Ізраїльські військово-повітряні сили і артилерія ЦАХАЛу підтримують сухопутні війська, завдаючи точних ударів по військових цілях в цьому районі.

Операція "Північні стріли" триватиме відповідно до оцінки ситуації і паралельно з бойовими діями в Секторі Гази та на інших напрямках. 

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • У понеділок ввечері стало відомо, що ліванська армія відступає з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем після обстрілів та повідомлень про наземну операцію ЦАХАЛу.
  • ЦАХАЛ заявив про посилення оборони вздовж лінії зіткнення та підготовку до наступних етапів бойових дій.
  • 30 вересня американське видання The Wall Street Journal повідомило, що Ізраїльський спецназ проводить рейди на півдні Лівану, збираючи розвідувальні дані та готуючись до можливого наземного вторгнення, яке може розпочатися вже цього тижня, попри міжнародний тиск, спрямований на запобігання ескалації.
  • ЗМІ повідомили, що Ізраїль повідомив США про підготовку до обмеженої наземної операції в Лівані, спрямовану на ліквідацію інфраструктури бойовиків "Хезболли" вздовж кордону.

ІзраїльвійнаЛіванБлизький Схід
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нобелівська премія 2024: оголосили лауреатів з фізики

Польські фермери знову готуються блокувати рух на кордоні з Україною

оновлюється Росіяни ударили по Харкову: 21 поранений, є руйнування інфраструктури, під завалами люди

Ворог обстріляв енергооб'єкти у семи областях – Міненерго

В Україні порушили справу проти режисерки пропагандистського фільму "Росіяни на війні"

Росія зацікавлена в перемозі Трампа на виборах, Іран – в Гарріс – розвідка США

Усі новини...
Ізраїль
Глава Пентагону підтримав Ізраїль після початку операції проти "Хезболли"
Ізраїль вдарив по Дамаску у Сирії: троє людей загинуло, серед них відома телеведуча
Пентагон підтримав "право Ізраїлю на самозахист"
Останні новини
13:59
легка атлетикаМагучіх: У мене в планах ще дві Олімпіади
13:57
У Міноборони відреагували на скандал з неїстівними консервами в ЗСУ
13:56
Прибирав сміття. Працівник голландського музею викинув експонат, подібний до пивних банок
13:47
У Німеччині розслідують продаж розкішних авто в РФ попри санкції
13:40
мапаВ найближчі дні буде тепло і сухо, а далі прийде похолодання
13:36
Боррель: Гібридні дестабілізаційні дії Росії не завадять нашій підтримці України
13:30
У Києві через підтоплення переходу закрили станцію метро
13:30
ЄС затвердив новий санкційний режим проти РФ за дестабілізацію за кордоном
13:30
"Не бачу, перед ким треба вибачатися": у Києві тренерка з танців відмовилася спілкуватися українською
13:29
Уряд спрямував 86 мільйонів євро на захист енергетичних об'єктів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: