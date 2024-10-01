Лукашенко заявив, що Білорусь та РФ нібито не мають планів захопити Чорнобильську АЕС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі заявив, що "не розуміє", чому Україна нібито поширює фейк про план захоплення Білоруссю Чорнобильської АЕС.

Джерело: російське пропагандистське медіа Sputnik, пресслужба МАГАТЕ

Деталі: Гроссі планує відвідати атомну електростанцію в місті Островець.

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Російське видання стверджує, що під час зустрічі з Гроссі самопроголошений президент Білорусі нібито заявив, що Білорусь та Росія не збираються захоплювати Чорнобильську атомну електростанцію.

Лукашенко заявив, що не розуміє, навіщо Україна розповсюджує фейки на цю тему і сказав, ніби "таких планів немає ні в Мінську, ні в Москві".

Пряма мова Лукашенка: "Ми на різні авантюри не кидаємося. Я кажу це у зв'язку з тим, що останнім часом наші українські "товариші" та "друзі" у ЗМІ багато місця приділяють Чорнобильській атомній станції. Доводять цю інформацію до вас, що, нібито, Лукашенко хоче захопити Чорнобильську станцію".

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Деталі: Українські офіційні особи не робили заяв, на які посилається Лукашенко.

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