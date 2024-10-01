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Лукашенко заявив, що Білорусь та РФ нібито не мають планів захопити Чорнобильську АЕС

"Українська правда"Вівторок, 1 жовтня 2024, 12:42
Лукашенко заявив, що Білорусь та РФ нібито не мають планів захопити Чорнобильську АЕС
Олександр Лукашенко. Фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі заявив, що "не розуміє", чому Україна нібито поширює фейк про план захоплення Білоруссю Чорнобильської АЕС.

Джерело: російське пропагандистське медіа Sputnik, пресслужба МАГАТЕ

Деталі: Гроссі планує відвідати атомну електростанцію в місті Островець.

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Російське видання стверджує, що під час зустрічі з Гроссі самопроголошений президент Білорусі нібито заявив, що Білорусь та Росія не збираються захоплювати Чорнобильську атомну електростанцію.

Лукашенко заявив, що не розуміє, навіщо Україна розповсюджує фейки на цю тему і сказав, ніби "таких планів немає ні в Мінську, ні в Москві".

Пряма мова Лукашенка: "Ми на різні авантюри не кидаємося. Я кажу це у зв'язку з тим, що останнім часом наші українські "товариші" та "друзі" у ЗМІ багато місця приділяють Чорнобильській атомній станції. Доводять цю інформацію до вас, що, нібито, Лукашенко хоче захопити Чорнобильську станцію".

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Деталі: Українські офіційні особи не робили заяв, на які посилається Лукашенко.

Довідково: 

  • 24 лютого 2022 року близько 5-ї ранку російські окупаційні підрозділи з території Білорусі увійшли до зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції.
  • З 24 лютого до 31 березня окупанти утримували зону відчуження, зокрема майданчик Чорнобильської АЕС та саму станцію.
  • У 2020 році офіційно ввели в експлуатацію першу атомну електростанцію в Білорусі – Білоруську АЕС. Станцію будували за російським проєктом і російські гроші. АЕС розташована в Гродненській області, за 22 кілометри від кордону з Литвою.
  • Проєкт будівництва отримав значну критику від екологічних активістів, адже значна частина Білорусі зазнала радіоактивного забруднення після аварії на Чорнобильській АЕС. Литва також була проти будівництва, оскільки електростанція знаходиться всього за 50 кілометрів від її столиці – Вільнюса.

АЕСМАГАТЕБілорусь
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