Перевага російської армії в снарядах на полі бою з початку року скоротилася до 1:3 – Міноборони

Російська армія зберігає перевагу в артилерійських снарядах на фронті, але з зими 2024 року вона скоротилася майже втричі до 1:3.

Джерело: перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На сьогоднішній день співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою скоротилося порівняно із зимою 2024 року. Тоді співвідношення було 1 до 8. На сьогоднішній день воно складає 1 до 3".

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Деталі: Гаврилюк наголосив, що "Україні складно конкурувати у виробництві озброєння, військової техніки та боєприпасів з РФ, промисловий потенціал якої більший". "Тому вирішальне значення має допомога іноземних партнерів та ефективна робота чиновників", – сказав він.

Пряма мова: "Наші відомства, уряд і керівництво України проводить вагому роботу в напрямку створення спільних підприємств для того, щоб ми мали, за допомогою наших партнерів, спроможність виробляти всю номенклатуру озброєння і військової техніки, яка нам необхідна".

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