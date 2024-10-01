Перевага російської армії в снарядах на полі бою з початку року скоротилася до 1:3 – Міноборони
Російська армія зберігає перевагу в артилерійських снарядах на фронті, але з зими 2024 року вона скоротилася майже втричі до 1:3.
Джерело: перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в ефірі телемарафону
Пряма мова: "На сьогоднішній день співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою скоротилося порівняно із зимою 2024 року. Тоді співвідношення було 1 до 8. На сьогоднішній день воно складає 1 до 3".
Деталі: Гаврилюк наголосив, що "Україні складно конкурувати у виробництві озброєння, військової техніки та боєприпасів з РФ, промисловий потенціал якої більший". "Тому вирішальне значення має допомога іноземних партнерів та ефективна робота чиновників", – сказав він.
Пряма мова: "Наші відомства, уряд і керівництво України проводить вагому роботу в напрямку створення спільних підприємств для того, щоб ми мали, за допомогою наших партнерів, спроможність виробляти всю номенклатуру озброєння і військової техніки, яка нам необхідна".
Передісторія:
- У квітні 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив про співвідношення артилерійських снарядів 1 до 10. "Чи можемо ми так стояти? Ні. У будь-якому випадку, з такою статистикою вони будуть відтісняти нас кожен день", – сказав президент.
- За словами Зеленського, для того, щоб боронити ті території, які зараз під контролем України, треба зрівнятися з Росією у кількості снарядів.
- У звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 6 червня 2024 року зазначається, що надані Заходом артилерійські боєприпаси почали надходити до українських військ на фронт, хоча і не в таких обсягах, які б дозволили українським військам повністю подолати нинішню перевагу російських військових в артилерійських снарядах.