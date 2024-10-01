У лікарні померла 24-річна дівчина, яка постраждала від удару РФ по Ізмаїлу 27 вересня

1 жовтня в лікарні померла 24-річна дівчина, яка постраждала внаслідок російського удару по місту Ізмаїл в Одеській області 27 вересня. Таким чином, кількість жертв зросла до 4.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні [1 жовтня]в лікарні померла 24-річна дівчина. Наші медики робили все можливе, проте поранення були надто важкими. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким".

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