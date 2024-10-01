У лікарні померла 24-річна дівчина, яка постраждала від удару РФ по Ізмаїлу 27 вересня
Вівторок, 1 жовтня 2024, 14:38
1 жовтня в лікарні померла 24-річна дівчина, яка постраждала внаслідок російського удару по місту Ізмаїл в Одеській області 27 вересня. Таким чином, кількість жертв зросла до 4.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram
Пряма мова: "Сьогодні [1 жовтня]в лікарні померла 24-річна дівчина. Наші медики робили все можливе, проте поранення були надто важкими. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким".
Реклама:
Передісторія:
- Вранці 27 вересня росіяни вдарили по місту Ізмаїл в Одеській області.
- Раніше було відомо про трьох загиблих та 16 постраждалих. В лікарні перебувало восьмеро поранених, один – у важкому стані.