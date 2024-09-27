Атака РФ на Ізмаїл: у лікарні перебувають восьмеро постраждалих, один – у важкому стані

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту Ізмаїл в Одеській області збільшилась до 16, з них 8 перебувають у лікарнях.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Стан постраждалих: наразі 8 поранених перебувають у лікарні, з них одна людина у важкому стані, інші у стані середнього ступеня важкості. Ще вісім постраждалих продовжують лікування амбулаторно".

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Деталі: Повідомляється, що 28 вересня в Ізмаїлі оголосили Днем жалоби.

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