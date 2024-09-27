Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Атака РФ на Ізмаїл: у лікарні перебувають восьмеро постраждалих, один – у важкому стані

Анастасія ПроцП'ятниця, 27 вересня 2024, 16:41
Атака РФ на Ізмаїл: у лікарні перебувають восьмеро постраждалих, один – у важкому стані
фото: Одеська ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту Ізмаїл в Одеській області збільшилась до 16, з них 8 перебувають у лікарнях. 

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Стан постраждалих: наразі 8 поранених перебувають у лікарні, з них одна людина у важкому стані, інші у стані середнього ступеня важкості. Ще вісім постраждалих продовжують лікування амбулаторно".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що 28 вересня в Ізмаїлі оголосили Днем жалоби. 

Передісторія: 

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії

Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст

Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"

ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом

відеоІзраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли

фотоЖурналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Усі новини...
Останні новини
10:06
Німеччина проти запровадження тарифів ЄС на китайські електромобілі – Reuters
10:05
В Австрії починаються консультації щодо формування уряду після тріумфу ультраправих
10:00
На Херсонщині через нічну російську атаку загинула людина, ще двоє постраждали
09:54
Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
09:41
Нафта демонструє найбільше тижневе зростання з початку 2023 року: до чого тут Ізраїль
09:40
Можуть "усміхатися": вчені з'ясували, як спілкуються дельфіни
09:35
Армія РФ 14 разів вдарила по прикордонню Сумщини: 1 людина постраждала
09:32
Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії
09:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
09:22
відео"Рома" з Довбиком сенсаційно поступилась шведському "Ельфсборгу" у Лізі Європи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: