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Росіяни атакували Ізмаїл – убили 3 людей, поранили 14

Ірина БалачукП'ятниця, 27 вересня 2024, 08:42
Росіяни атакували Ізмаїл – убили 3 людей, поранили 14
ФОТО З TELEGRAM ОЛЕГА КІПЕРА

Три людини загинули та ще 14 постраждали внаслідок ранкового удару росіян по місту Ізмаїл в Одеській області.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова очільника області: "Під ранок ворог вдався до масштабного терору Ізмаїлу. Росіяни запустили ударні безпілотники по півдню нашої області. Робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено. На жаль, внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких одна дитина".  

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фото ДСНС

Доповнено: Згодом у ДСНС повідомили, що постраждали щонайменше 12 осіб. Офіс генпрокурора пише про 14 поранених, серед яких 3 дітей. 

 
фото ДСНС

"Наразі відомо про 3 загиблих та 14 постраждалих, серед них троє дітей: двоє хлопчиків 3 і 13 років та 14-річна дівчинка. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється", – повідомили в ОГП.

 
Фото з telegram Олега Кіпера

Деталі: В результаті атаки пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. 

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фото ДСНС

Також, за словами Кіпера, спалахнуло декілька пожеж, які оперативно загасили.

За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.     

Передісторія:

  • Раніше Повітряні сили ЗСУ інформували про атаку безпілотників на Одеську область уночі 27 вересня.
  • В Ізмаїлі було чутно вибухи.
  • В Одесі після опівночі також лунали вибухи. 

Одеська областьвійнажертви
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