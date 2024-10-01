З 2014 року Росія вбила в Україні 96 медійників – ІМІ

З 2014 року внаслідок військової агресії Росії в Україні загинули 96 медійників, 69 з який були в лавах Збройних силах України.

Джерело: Інститут масової інформації

Деталі: ІМІ оприлюднив дані про кількість загиблих українських журналістів від початку російської агресії у 2014 році.

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Дослівно: "З 24 лютого 2022 року Росія вбила 89 медійників. 11 загинули під час виконання професійних обов’язків, 78 – як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань".

Деталі: ІМІ зауважує, що не фіксує у своєму моніторингу загибель представників російських пропагандистських ресурсів на окупованих територіях України, оскільки вони ведуть не журналістську діяльність, а інформаційний супровід військової агресії.

Передісторія:

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Комітет захисту журналістів підрахував, що у 2023 році по всьому світу загинули 99 журналістів та працівників медіа. Це майже на 44% більше, ніж у 2022 році.

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" підрахувала, що понад 100 українських та іноземних журналістів, акредитованих в Україні, постраждали від російської агресії за два роки повномасштабної війни в Україні.





