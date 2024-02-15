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99 медійників загинули в 2023 році у світі, з них двоє в Україні – CPJ

Тетяна ОлійникЧетвер, 15 лютого 2024, 20:54

Комітет захисту журналістів підрахував, що у 2023 році по всьому світу загинули 99 журналістів та працівників медіа. Це майже на 44% більше, ніж у 2022 році.

Джерело: звіт Комітет захисту журналістів, Радіо Свобода

Деталі: Більшість із загиблих, 72 особи, були вбиті за три перші місяці війни між Ізраїлем та угрупованням "Хамас". Із них більшість – палестинців.

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За даними Комітету захисту журналістів, в Україні у 2023 році скоротилася кількість випадків загибелі співробітників медіа: загинуло двоє людей – українець Богдан Бітік і француз Арман Сольден. У 2022 році було вбито 13 журналістів та працівників медіа.

CPJ відзначив поліпшення підготовки та обізнаності журналістів, які працюють у зоні бойових дій, а також локалізацію зон бойових дій та запровадження більш суворих правил із боку української влади для акредитації журналістів.

Проте, як зазначає комітет, співробітники медіа в Україні все одно постійно перебувають у зоні ризику.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Міжнародна організація "Репортери без кордонів" підрахувала, що понад 100 українських та іноземних журналістів, акредитованих в Україні, постраждали від російської агресії за два роки повномасштабної війни в Україні.

Теми: ЗМІвійна
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