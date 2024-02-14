Понад 100 журналістів постраждали під час повномасштабного вторгнення – RSF

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" підрахувала, що понад 100 українських та іноземних журналістів, акредитованих в Україні, постраждали від російської агресії за два роки повномасштабної війни в Україні.

Джерело: сайт RSF

Деталі: Серед жертв організація наводить 11 журналістів, які загинули під час роботи. За 2023 рік загинуло двоє, за 2022 – ще 9.

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Щонайменше 35 журналістів поранені під час роботи на фронті, атак на телевежі, офіси ЗМІ чи на готелі.

Також двоє українських журналістів вважаються зниклими безвісти в Росії. Серед них фрилансерка "Української правди" Вікторія Рощина, про яку немає відомостей із серпня 2023 року.

Зниклим вважається журналіст агентства "Уніан" Дмитро Хилюк.

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Щонайменше 12 журналістів затримано. Зокрема, росіяни утримують журналістку-фрилансерку Ірину Данилович, яка співпрацювала з кількома кримськими медіа.

З 24 лютого 2022-го, за даними Інституту масової інформації, 233 українських медіа були змушені закритись.

За два роки RSF подала вісім скарг на військові злочини одночасно до Міжнародного кримінального суду (ICC) і генпрокурора України, а також дві скарги до французьких судів. У рамках цих скарг RSF задокументувала понад 50 нападів на понад 100 журналістів.