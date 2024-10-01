Представництво НАТО в Україні привітало створення наглядових рад в системі оборонних закупівель

Представництво НАТО в Україні привітало створення наглядових рад для Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ).

Джерело: заява представництва НАТО в Україні щодо реформи оборонних закупівель

Деталі: У представництві нагадали, що на початку цього року Україна і НАТО провели роботу над Стратегічним оглядом оборонних закупівель.

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Рекомендації з нього Україна і НАТО затвердили на саміті у Вашингтоні у липні.

Дослівно: "Серед схвалених рекомендацій – продовження зміцнення двох нещодавно створених агентств – Агентства оборонних закупівель, відповідального за летальні оборонні закупівлі, і Державного оператора тилу, відповідального за нелетальні оборонні закупівлі – і їхнє відокремлення, принаймні у воєнний час".

"Після сьогоднішньої заяви міністра оборони Умєрова ми підтверджуємо наше розуміння того, що ці два відомства будуть розділені, і вітаємо заявлений намір призначити наглядові ради при обох агентствах найближчим часом".

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