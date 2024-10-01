Представництво НАТО в Україні привітало створення наглядових рад в системі оборонних закупівель
Представництво НАТО в Україні привітало створення наглядових рад для Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ).
Джерело: заява представництва НАТО в Україні щодо реформи оборонних закупівель
Деталі: У представництві нагадали, що на початку цього року Україна і НАТО провели роботу над Стратегічним оглядом оборонних закупівель.
Рекомендації з нього Україна і НАТО затвердили на саміті у Вашингтоні у липні.
Дослівно: "Серед схвалених рекомендацій – продовження зміцнення двох нещодавно створених агентств – Агентства оборонних закупівель, відповідального за летальні оборонні закупівлі, і Державного оператора тилу, відповідального за нелетальні оборонні закупівлі – і їхнє відокремлення, принаймні у воєнний час".
"Після сьогоднішньої заяви міністра оборони Умєрова ми підтверджуємо наше розуміння того, що ці два відомства будуть розділені, і вітаємо заявлений намір призначити наглядові ради при обох агентствах найближчим часом".
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Що передувало:
- Міністр оборони України Рустем Умєров 1 жовтня заявив, що продовжується реформування Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу, що наближає ці процеси до стандартів НАТО.
- Він також повідомив про створення найближчим часом наглядових рад для обох структур.
- 25 вересня Умєров заявив, що Міністерство оборони вирішило об'єднати свої закупівельні агенції – Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і Державний оператор тилу (ДОТ) – в одне підприємство.