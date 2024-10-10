Російські війська запускали ударні БпЛА з півдня

Увечері 9 жовтня російська армія запустила ударні безпілотники з південного напрямку.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:54 повідомили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.

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О 22:23 стало відомо про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для Кіровоградської області.

О 22:38 військові попередили, що ворожий БпЛА наближається до Кропивницького з півдня. Нові БпЛА з Херсонщини прямують на Миколаївщину, північно-західним курсом.

О 23:25 з'явилась загроза для Черкащини.

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Оновлено: О 00:28 Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників.

Дослівно: "БпЛА в районі Южного, курс північно-західний;

БпЛА на північному заході Дніпропетровської області курсом на Кременчук;

БпЛА в районі Запоріжжя з півночі;

БпЛА на заході Сумщини, орієнтовний напрямок Київ через Чернігівщину;

БпЛА в районі Семенівка (Чернгівщина), курс західний".

00:35: "Нові групи БпЛА з Курської області через Сумщину, курсом на Полтавщину;

Ще групи БпЛА зайшли через Запоріжжя на Дніпропетровщину, курс північно-західний;

Ще БпЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївської області".

2:03: "Щодо руху ударних БпЛА:

1. БпЛА на сході Кіровоградщини, курс на північ, Черкащина та Полтавщина;

2. БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоград із заходу;

3. БпЛА в районі Краснопавлівки (Харківщина) курс східний;

4. БпЛА на межі Чернігівської та Сумської областей, курсом на північ;

5. БпЛА в районі Путивіля на Сумщині південно-східний (Харківщина)".

2:54: "БпЛА на Дніпропетровщині, курс північно-західний (Полтавщина)".

3:53: "Відбій загрози по областях.

Сумська область - загроза застосування ударних ворожих БпЛА".

3:56: "Полтавська область - загроза застосування ударних ворожих БпЛА".

Оновлено: О 6:27 відбій оголосили в Сумській та Полтавській областях.