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Российские войска запускали ударные БпЛА с юга

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоЧетверг, 10 октября 2024, 02:04
Российские войска запускали ударные БпЛА с юга
Иллюстративное фото - Getty Images

Вечером 9 октября российская армия запустила ударные беспилотники с южного направления.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:54 сообщили об угрозе применения ударных вражеских БпЛА для Херсонской и Николаевской областей.

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В 22:23 стало известно об угрозе применения ударных вражеских БпЛА для Кировоградской области.

В 22:38 военные предупредили, что вражеский БпЛА приближается к Кропивницкому с юга. Новые БпЛА с Херсонщины направляются на Николаевщину, северо-западным курсом.

В 23:25 появилась угроза для Черкасской области.

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Обновлено: В 00:28 Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников.

Дословно: "БпЛА в районе Южного, курс северо-западный;
БпЛА на северо-западе Днепропетровской области курсом на Кременчуг;
БпЛА в районе Запорожья с севера;
БпЛА на западе Сумщины, ориентировочное направление Киев через Черниговщину;
БпЛА в районе Семеновка (Чернговщина), курс западный".

00:35: "Новые группы БпЛА из Курской области через Сумскую область, курсом на Полтавщину;
Еще группы БпЛА зашли через Запорожье на Днепропетровщину, курс северо-западный;
Еще БпЛА из Херсонской области в направлении Николаевской области".

2:03: "Относительно движения ударных БпЛА:
1. БпЛА на востоке Кировоградщины, курс на север, Черкасская и Полтавская области;
2. БпЛА на Днепропетровщине курсом на Павлоград с запада;
3. БпЛА в районе Краснопавловки (Харьковщина) курс восточный;
4. БпЛА на границе Черниговской и Сумской областей, курсом на север;
5. БпЛА в районе Путиволя на Сумщине юго-восточный (Харьковщина)".

2:54: "БпЛА на Днепропетровщине, курс северо-западный (Полтавщина)".

3:53: "Отбой угрозы по областям.

Сумская область - угроза применения ударных вражеских БпЛА".

3:56: "Полтавская область - угроза применения ударных вражеских БпЛА".

Обновлено: В 6:27 отбой объявили в Сумской и Полтавской областях.

беспилотникивоздушная тревога
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