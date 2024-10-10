Міноборони: В Україні проведуть аудит критичних підприємств, але бронювання не призупинять
Заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомив, що до 15 листопада в Україні мають провести аудит "критичних" підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування.
Джерело: Суспільне з посиланням на Гаврилюка
Деталі: За словами посадовця, до комісії мають включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть.
Гаврилюк заперечує призупинення бронювання, про яке йшлося раніше. Також, каже він, в Україні наразі понад мільйон заброньованих чоловіків.
Пряма мова Гаврилюка: "Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців – зростання вдвічі".
Що передувало: 9 жовтня видання The Page опублікувало текст рішення уряду, який до 15 листопада призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.
У документі зазначається, що до 15 листопада планується проведення аудиту рішень про визначення критично важливих підприємств та організацій. Результати перевірок має проаналізувати Мінекономіки й до 20 листопада поінформувати уряд.
Економічна правда з посиланням на власні джерела повідомила, що рішення прийняли через те, що президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням від мобілізації 1,5 мільйона людей.