Міноборони: В Україні проведуть аудит критичних підприємств, але бронювання не призупинять

Заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомив, що до 15 листопада в Україні мають провести аудит "критичних" підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування.

Джерело: Суспільне з посиланням на Гаврилюка

Деталі: За словами посадовця, до комісії мають включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть.

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Гаврилюк заперечує призупинення бронювання, про яке йшлося раніше. Також, каже він, в Україні наразі понад мільйон заброньованих чоловіків.

Пряма мова Гаврилюка: "Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців – зростання вдвічі".

Що передувало: 9 жовтня видання The Page опублікувало текст рішення уряду, який до 15 листопада призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

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У документі зазначається, що до 15 листопада планується проведення аудиту рішень про визначення критично важливих підприємств та організацій. Результати перевірок має проаналізувати Мінекономіки й до 20 листопада поінформувати уряд.

Економічна правда з посиланням на власні джерела повідомила, що рішення прийняли через те, що президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням від мобілізації 1,5 мільйона людей.