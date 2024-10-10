Минобороны: В Украине проведут аудит критических предприятий, но бронирование не приостановят

Заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк сообщил, что до 15 ноября в Украине должны провести аудит "критических" предприятий, которые получили такой статус от органов местного самоуправления.

Источник: Суспільне со ссылкой на Гаврилюка

Детали: По словам чиновника, в комиссию должны включить военных. Если предприятие окажется "не критическим для государства", то бронирование пересмотрят.

Реклама:

Гаврилюк отрицает приостановление бронирования, о котором говорилось ранее. Также, говорит он, в Украине сейчас более миллиона забронированных мужчин.

Прямая речь Гаврилюка: "Решение приняли, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а тут за пару месяцев - рост вдвое".

Что предшествовало: 9 октября издание The Page опубликовало текст решения правительства, которое до 15 ноября приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.

РЕКЛАМА:

В документе отмечается, что до 15 ноября планируется проведение аудита решений об определении критически важных предприятий и организаций. Результаты проверок должно проанализировать Минэкономики и до 20 ноября проинформировать правительство.

Экономическая правда со ссылкой на собственные источники сообщила, что решение приняли из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием от мобилизации 1,5 миллиона человек.