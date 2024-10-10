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Кадиров запропонував відправляти з Чечні на війну порушників ПДР

Ольга Глущенко Четвер, 10 жовтня 2024, 01:12
Кадиров запропонував відправляти з Чечні на війну порушників ПДР
Кадиров, скриншот відео

Лідер Чечні Рамзан Кадиров запропонував відправляти на війну (РФ проти України – ред.) жителів Чечні, які вчинили адміністративні правопорушення, зокрема порушення ПДР.

Джерело: Meduza з посиланням на Кадирова

Деталі: За словами глави Чечні, він доручив депутату Держдуми Адаму Делімханову "взяти це питання під контроль". Кадиров підкреслив, що в Чечні "є мізерна категорія" людей, які "ведуть дозвільний, аморальний спосіб життя", а також "порушують ПДР і провокують конфлікти".

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Пряма мова Кадирова: "Відтепер розмова з ними буде короткою.

Не поважаєш закон – або за ґрати на максимально належний термін, або підписуй контракт – і в зону "СВО". Там ворогові і показуй свою хоробрість, зухвалість і хвацькість".

Деталі: У регіоні, за словами Кадирова, формують "новий полк чисельністю 2500 осіб", і у зв'язку з цим відправлення правопорушників на фронт "буде доречним".

КадировЧечнявійна
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