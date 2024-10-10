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Кадыров предложил отправлять из Чечни на войну нарушителей ПДД

Ольга ГлущенкоЧетверг, 10 октября 2024, 01:12
Кадыров предложил отправлять из Чечни на войну нарушителей ПДД
Кадыров, скриншот видео

Лидер Чечни Рамзан Кадыров предложил отправлять на войну (РФ против Украины - ред.) жителей Чечни, совершивших административные правонарушения, в частности нарушение ПДД.

Источник: Meduza со ссылкой на Кадырова

Детали: По словам главы Чечни, он поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову "взять этот вопрос под контроль". Кадыров подчеркнул, что в Чечне "есть мизерная категория" людей, которые "ведут праздный, аморальный образ жизни", а также "нарушают ПДД и провоцируют конфликты".

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Прямая речь Кадырова: "Отныне разговор с ними будет коротким.

Не уважаешь закон - или за решетку на максимально положенный срок, или подписывай контракт - и в зону "СВО". Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихость".

Детали: В регионе, по словам Кадырова, формируют "новый полк численностью 2500 человек", и в связи с этим отправка правонарушителей на фронт "будет уместной".

КадыровЧечнявойна
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