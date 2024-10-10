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Ураган "Мілтон" досяг берегів Флориди

Ольга Глущенко Четвер, 10 жовтня 2024, 05:02
Ураган Мілтон досяг берегів Флориди
скриншот RadarScope, CNN

За даними Національного центру ураганів, ураган "Мілтон" досяг берега поблизу Сієста-Кі у штаті Флорида як шторм 3-ї категорії зі швидкістю вітру понад 190 км/год і ще сильнішими поривами.

Джерело: CNN із посиланням на Національний центр ураганів

Деталі: Ураган продовжує створювати небезпечні для життя штормові хвилі, зливи і пориви вітру як поблизу, так і на значній відстані від місця, де його центр вийшов на берег.

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"Мілтон" зберігатиме свою ураганну силу до ранку четверга, просуваючись центральною Флоридою.

"Мілтон" - п'ятий ураган, що досягнув берегів США цього року. Він поповнив число ураганів 1-ї категорії "Берил", "Деббі", 2-ї категорії "Франсін" і 4-ї категорії "Гелен".

Цього року на територію США обрушилося більше ураганів, ніж у 2021-2023 роках разом узятих.

СШАстихійне лихо
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