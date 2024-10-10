Ураган "Милтон" достиг берегов Флориды

По данным Национального центра ураганов, ураган "Милтон" достиг берега вблизи Сиеста-Ки в штате Флорида как шторм 3-й категории со скоростью ветра более 190 км/ч и еще более сильными порывами.

Источник: CNN со ссылкой на Национальный центр ураганов

Детали: Ураган продолжает создавать опасные для жизни штормовые волны, ливни и порывы ветра как вблизи, так и на значительном расстоянии от места, где его центр вышел на берег.

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"Милтон" будет сохранять свою ураганную силу до утра четверга, продвигаясь по центральной Флориде.

"Милтон" - пятый ураган, достигший берегов США в этом году. Он пополнил число ураганов 1-й категории "Берилл", "Дебби", 2-й категории "Франсин" и 4-й категории "Хелен".

В этом году на территорию США обрушилось больше ураганов, чем в 2021-2023 годах вместе взятых.