ОВА: В обстрілюваній Костянтинівці на Донеччині залишаються 340 дітей

після удару по ТЦ у Костянтинівці у серпня, фото: TELEGRAM ВАДИМА ФІЛАШКІНА

В обстрілюваній ворогом Костянтинівці Донецької області станом на 9 жовтня залишаються 17 800 людей, у тому числі 340 дітей.

Джерело: начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Зараз у Костянтинівці залишаються 17 800 людей, у тому числі 340 дітей. Тільки за місяць більше двох тисяч людей виїхало".

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Деталі: Філашкін нагадав, що з понеділка, 7 жовтня, у місті Костянтинівка оголошена посилена комендантська година, яка триває з 15.00 дня до 11.00 ранку наступного дня.

Філашкін підкреслив, що запровадження такої комендантської години було з однією метою – "зберегти життя людей".

Ворог щодня обстрілює місто Костянтинівку керованими авіабомбами, балістичними ракетами. Дуже велика кількість людей, на жаль, щодня страждають від цього – гинуть та зазнають поранень, – констатував керівник ОВА.