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ОВА: В обстреливаемой Константиновке Донецкой области остаются 340 детей

Ольга ГлущенкоЧетверг, 10 октября 2024, 06:54
ОВА: В обстреливаемой Константиновке Донецкой области остаются 340 детей
после удара по ТЦ в Константиновке в августе, фото: TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА

В обстреливаемой врагом Константиновке Донецкой области по состоянию на 9 октября остаются 17 800 человек, в том числе 340 детей.

Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Сейчас в Константиновке остаются 17 800 человек, в том числе 340 детей. Только за месяц более двух тысяч человек выехало".

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Детали: Филашкин напомнил, что с понедельника, 7 октября, в городе Константиновка объявлен усиленный комендантский час, который длится с 15.00 дня до 11.00 утра следующего дня.

Филашкин подчеркнул, что введение такого комендантского часа было с одной целью - "сохранить жизни людей".

Враг ежедневно обстреливает город Константиновку управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами. Очень большое количество людей, к сожалению, ежедневно страдают от этого - гибнут и получают ранения, - констатировал руководитель ОГА.

Донецкая областьобстрелдети
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