Росіяни атакували Запоріжжя: 4 постраждалих, зруйновані будинки
Чотири людини постраждали та зруйновані приватні житлові будинки внаслідок російської ударів по Запоріжжю вранці 10 жовтня.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, ДСНС в Telegram
Пряма мова Федорова: "У Запоріжжі зруйновано приватні будинки та є постраждалі. Такі наслідки ранішньої атаки росіян на область. Станом на зараз відомо про 2 постраждалих. Медики надають їм допомогу".
Деталі: Очільник області показав фото наслідків атаки. Детальну інформацію пообіцяв надати згодом.
Доповнено: Згодом у ДСНС додали, що кількість постраждалих зросла до 4, з них одна дитина.
Дослівно служба: "Частково зруйновано 5 приватних будинків, вибуховою хвилею і уламками пошкоджені ще 5 домівок, гараж і господарча споруда. Надзвичайники евакуювали 5 жителів з пошкоджених осель. Роботи з ліквідації наслідків авіаударів завершені".
Пізніше Федоров додав, що внаслідок вранішньої атаки на Запоріжжя зруйновано та пошкоджено 29 будинків. 8 домоволодінь відключені від газопостачання.
Передісторія:
- Вранці 10 жовтня у Запорізькій області під час оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи.