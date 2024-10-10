Росіяни атакували Запоріжжя: 4 постраждалих, зруйновані будинки

Чотири людини постраждали та зруйновані приватні житлові будинки внаслідок російської ударів по Запоріжжю вранці 10 жовтня.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, ДСНС в Telegram

Пряма мова Федорова: "У Запоріжжі зруйновано приватні будинки та є постраждалі. Такі наслідки ранішньої атаки росіян на область. Станом на зараз відомо про 2 постраждалих. Медики надають їм допомогу".

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Фото ЗОВА

Деталі: Очільник області показав фото наслідків атаки. Детальну інформацію пообіцяв надати згодом.

фото зова

Доповнено: Згодом у ДСНС додали, що кількість постраждалих зросла до 4, з них одна дитина.

фото ДСНС

Дослівно служба: "Частково зруйновано 5 приватних будинків, вибуховою хвилею і уламками пошкоджені ще 5 домівок, гараж і господарча споруда. Надзвичайники евакуювали 5 жителів з пошкоджених осель. Роботи з ліквідації наслідків авіаударів завершені".

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фото ДСНС

Пізніше Федоров додав, що внаслідок вранішньої атаки на Запоріжжя зруйновано та пошкоджено 29 будинків. 8 домоволодінь відключені від газопостачання.

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