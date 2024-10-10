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Россияне атаковали Запорожье: 4 пострадавших, разрушены дома

Ирина БалачукЧетверг, 10 октября 2024, 07:17
Россияне атаковали Запорожье: 4 пострадавших, разрушены дома
Фото ЗОВА

Четыре человека пострадали и разрушены частные жилые дома в результате российских ударов по Запорожью утром 10 октября.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, ГСЧС в Telegram

Прямая речь Федорова: "В Запорожье разрушены частные дома и есть пострадавшие. Такие последствия утренней атаки россиян на область. По состоянию на сейчас известно о 2 пострадавших. Медики оказывают им помощь". 

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фото ЗОВА 

Детали: Глава области показал фото последствий атаки. Подробную информацию пообещал предоставить позже.

 
фото зова 

Дополнено: Позже в ГСЧС добавили, что количество пострадавших возросло до 4, из них один ребенок. 

 
фото Гсчс

Дословно служба: "Частично разрушены 5 частных домов, взрывной волной и обломками повреждены еще 5 домов, гараж и хозяйственная постройка. Чрезвычайники эвакуировали 5 жителей из поврежденных домов. Работы по ликвидации последствий авиаударов завершены".    

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фото ГСЧС

Позже Федоров добавил, что в результате утренней атаки на Запорожье разрушены и повреждены 29 домов. 8 домовладений отключены от газоснабжения.

Предыстория:

  • Утром 10 октября в Запорожской области во время объявленной воздушной тревоги раздались взрывы.

Запорожьевойна
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