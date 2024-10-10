Россияне атаковали Запорожье: 4 пострадавших, разрушены дома

Четыре человека пострадали и разрушены частные жилые дома в результате российских ударов по Запорожью утром 10 октября.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, ГСЧС в Telegram

Прямая речь Федорова: "В Запорожье разрушены частные дома и есть пострадавшие. Такие последствия утренней атаки россиян на область. По состоянию на сейчас известно о 2 пострадавших. Медики оказывают им помощь".

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фото ЗОВА

Детали: Глава области показал фото последствий атаки. Подробную информацию пообещал предоставить позже.

фото зова

Дополнено: Позже в ГСЧС добавили, что количество пострадавших возросло до 4, из них один ребенок.

фото Гсчс

Дословно служба: "Частично разрушены 5 частных домов, взрывной волной и обломками повреждены еще 5 домов, гараж и хозяйственная постройка. Чрезвычайники эвакуировали 5 жителей из поврежденных домов. Работы по ликвидации последствий авиаударов завершены".

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фото ГСЧС

Позже Федоров добавил, что в результате утренней атаки на Запорожье разрушены и повреждены 29 домов. 8 домовладений отключены от газоснабжения.

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