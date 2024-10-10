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Окупанти поцілили по території агрофірми на Дніпропетровщині: згорів склад

Ірина БалачукЧетвер, 10 жовтня 2024, 07:50
Окупанти поцілили по території агрофірми на Дніпропетровщині: згорів склад
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Російські війська вранці 10 жовтня вдарили по території агрофірми у Синельниківському районі Дніпропетровської області, внаслідок чого одна людина дістала поранення, згорів дерев’яний, пошкоджена техніка та авто.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова очільника області: "Вранці ворог атакував Синельниківщину. Поцілив по території агрофірми. Сталася пожежа – вогонь знищив дерев'яний склад. Пошкоджені також вантажні автівки та легковик, господарська техніка".

Деталі: Внаслідок російського удару 45-річний чоловік дістав поранення, його доставили до лікарні. 

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Фото з telegram Сергія Лисака

Напередодні ввечері загарбники гатили по Нікопольщині – обстрілювали райцентр, Марганецьку і Покровську громади з важкої артилерію та РСЗВ "Град". Внаслідок ударів пошкоджені 3 приватні будинки, газогін і лінія електропередач.

"Минулося без загиблих та постраждалих", – повідомив Лисак.  

Дніпропетровська областьвійна
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