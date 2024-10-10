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Оккупанты попали по территории агрофирмы на Днепропетровщине: сгорел склад

Ирина БалачукЧетверг, 10 октября 2024, 07:50
Оккупанты попали по территории агрофирмы на Днепропетровщине: сгорел склад
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Российские войска утром 10 октября ударили по территории агрофирмы в Синельниковском районе Днепропетровской области, в результате чего один человек получил ранения, сгорел деревянный склад, повреждена техника и авто.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Утром враг атаковал Синельниковщину. Попал по территории агрофирмы. Произошел пожар – огонь уничтожил деревянный склад. Повреждены также грузовые машины и легковушка, хозяйственная техника".

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Детали: В результате российского удара 45-летний мужчина получил ранения, его доставили в больницу. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Накануне вечером захватчики били по Никопольщине – обстреливали райцентр, Марганецкую и Покровскую общины из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". В результате ударов повреждены 3 частных дома, газопровод и линия электропередач.

"Обошлось без погибших и пострадавших", – сообщил Лысак. 

Днепропетровская областьвойна
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