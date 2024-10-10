ЗСУ за добу відмінусували 1 080 окупантів та 41 артилерійську систему
Четвер, 10 жовтня 2024, 08:04
Генштаб оновив інформацію про російські втрати у війні – з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знешкодили понад 665 тисяч окупантів, понад 19,2 тисячі артилерійських систем, понад 17,7 тисячі ББМ та 8 945 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.10.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 665 200 (+1 080) осіб,
- танків – 8 945 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 17 765 (+14) од,
- артилерійських систем – 19 263 (+41) од,
- РСЗВ – 1 225 (+2) од,
- засобів ППО – 976 (+3) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 767 (+49) од,
- крилатих ракет – 2619 (+1) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 314 (+74) од,
- спеціальної техніки – 3 386 (+1) од.
Дані уточнюються.