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ЗСУ за добу відмінусували 1 080 окупантів та 41 артилерійську систему

Ірина БалачукЧетвер, 10 жовтня 2024, 08:04
ЗСУ за добу відмінусували 1 080 окупантів та 41 артилерійську систему
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Генштаб оновив інформацію про російські втрати у війні – з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знешкодили понад 665 тисяч окупантів, понад 19,2 тисячі артилерійських систем, понад 17,7 тисячі ББМ та 8 945 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.10.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 665 200 (+1 080) осіб,
  • танків – 8 945 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 17 765 (+14) од,
  • артилерійських систем – 19 263 (+41) од,
  • РСЗВ – 1 225 (+2) од,
  • засобів ППО – 976 (+3) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 767 (+49) од,
  • крилатих ракет – 2619 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 314 (+74) од,
  • спеціальної техніки – 3 386 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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