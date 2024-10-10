ВСУ за сутки отминусовали 1 080 оккупантов и 41 артиллерийскую систему
Четверг, 10 октября 2024, 08:04
Генштаб обновил информацию о российских потерях в войне – с начала полномасштабного вторжения Силы обороны обезвредили более 665 тысяч оккупантов, более 19,2 тысячи артиллерийских систем, более 17,7 тысячи ББМ и 8 945 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.10.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 665 200 (+1 080) человек,
- танков – 8 945 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 17 765 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 19 263 (+41) ед,
- РСЗО – 1 225 (+2) ед,
- средств ПВО – 976 (+3) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 767 (+49) ед,
- крылатых ракет – 2619 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 26 314 (+74) ед,
- специальной техники – 3 386 (+1) ед.
Данные уточняются.