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ВСУ за сутки отминусовали 1 080 оккупантов и 41 артиллерийскую систему

Ирина БалачукЧетверг, 10 октября 2024, 08:04
ВСУ за сутки отминусовали 1 080 оккупантов и 41 артиллерийскую систему
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Генштаб обновил информацию о российских потерях в войне – с начала полномасштабного вторжения Силы обороны обезвредили более 665 тысяч оккупантов, более 19,2 тысячи артиллерийских систем, более 17,7 тысячи ББМ и 8 945 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.10.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 665 200 (+1 080) человек,
  • танков – 8 945 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 17 765 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 19 263 (+41) ед,
  • РСЗО – 1 225 (+2) ед,
  • средств ПВО – 976 (+3) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 767 (+49) ед,
  • крылатых ракет – 2619 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26 314 (+74) ед,
  • специальной техники – 3 386 (+1) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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