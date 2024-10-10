Зеленський зустрінеться зі Стармером і Рютте у Лондоні

Президент України Володимир Зеленський і генсек НАТО Марк Рютте. Фото ілюстративне з сайту ОП

Президент Володимир Зеленський прибуде з візитом до Лондона 10 жовтня – там заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та генсекретарем НАТО Марком Рютте.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За словами речника британського прем’єра, візит Зеленського збігається в часі з візитом Рютте до Лондона.

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"Він (Стармер – ред.) підтвердить тверду підтримку України з боку Великої Британії перед обличчям триваючої російської агресії", – сказав речник журналістам.

За його словами, Стармер описав війну з Росією як таку, що перебуває в "критичній точці".

Передісторія:

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Раніше повідомлялося, що 10 жовтня Зеленський зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

Також неофіційно стало відомо, що 11 жовтня Зеленського чекають у Берліні, де він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Цей візит вочевидь готували під дату засідання формату "Рамштайн" на однойменній авіабазі 12 жовтня, яке у підсумку відклали. Наразі не відомо, чи відбудеться у майбутньому зустріч на рівні лідерів, як це було заплановано цього тижня.

Про причини цього "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.