Зеленський зустрінеться зі Стармером і Рютте у Лондоні
Четвер, 10 жовтня 2024, 08:13
Президент Володимир Зеленський прибуде з візитом до Лондона 10 жовтня – там заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та генсекретарем НАТО Марком Рютте.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: За словами речника британського прем’єра, візит Зеленського збігається в часі з візитом Рютте до Лондона.
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"Він (Стармер – ред.) підтвердить тверду підтримку України з боку Великої Британії перед обличчям триваючої російської агресії", – сказав речник журналістам.
За його словами, Стармер описав війну з Росією як таку, що перебуває в "критичній точці".
Передісторія:
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- Раніше повідомлялося, що 10 жовтня Зеленський зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.
- Також неофіційно стало відомо, що 11 жовтня Зеленського чекають у Берліні, де він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.
- Цей візит вочевидь готували під дату засідання формату "Рамштайн" на однойменній авіабазі 12 жовтня, яке у підсумку відклали. Наразі не відомо, чи відбудеться у майбутньому зустріч на рівні лідерів, як це було заплановано цього тижня.
Про причини цього "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.