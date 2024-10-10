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Зеленский встретится со Стармером и Рютте в Лондоне

Ирина Балачук, Ирина КутелеваЧетверг, 10 октября 2024, 08:13
Зеленский встретится со Стармером и Рютте в Лондоне
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте. Фото иллюстративное с сайта ОП

Президент Владимир Зеленский прибудет с визитом в Лондон 10 октября – там запланированы встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генсекретарем НАТО Марком Рютте.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По словам спикера британского премьера, визит Зеленского совпадает по времени с визитом Рютте в Лондон.

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"Он (Стармер – ред.) подтвердит твердую поддержку Украины со стороны Великобритании перед лицом продолжающейся российской агрессии", – сказал спикер журналистам.

По его словам, Стармер описал войну с Россией как находящуюся в "критической точке".

Предыстория:

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  • Ранее сообщалось, что 10 октября Зеленский встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.
  • Также неофициально стало известно, что 11 октября Зеленского ждут в Берлине, где он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
  • Этот визит явно готовили под дату заседания формата "Рамштайн" на одноименной авиабазе 12 октября, которое в итоге отложили. Пока не известно, состоится ли в будущем встреча на уровне лидеров, как это было запланировано на этой неделе.

О причинах этого "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.

ЗеленскийВеликобританияНАТО
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