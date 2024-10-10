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Росіяни ударили по Миколаєву: спалахнула пожежа на інфраструктурному об'єкті

Ірина БалачукЧетвер, 10 жовтня 2024, 08:25
Росіяни ударили по Миколаєву: спалахнула пожежа на інфраструктурному об'єкті
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Російські війська атакували Миколаїв пізно ввечері 9 жовтня, внаслідок чого спалахнула пожежа на інфраструктурному об'єкті та пошкоджені склади.

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова міського голови: "(Окупанти – ред.) вдарили по околицях міста. Атака була по інфраструктурному об'єкту, попередньо ракетами Х-59/Х-69. Внаслідок прильоту сталась пожежа, яку оперативно ліквідували".

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Деталі: Також, за словами Сєнкевича, пошкоджені складські приміщення. Але люди не постраждали.

Пізніше він додав, що фахівці обстежили територію, поряд з якою стався приліт, і з'ясували, що вибуховою хвилею розбито декілька вікон в навчальному закладі та розбито два скла в багатоквартирному будинку.

"Звісно, все в найкоротші терміни замінимо", – запевнив мер.

Миколаївракетний ударпожежа
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