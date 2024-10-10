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Россияне ударили по Николаеву: вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте

Ирина БалачукЧетверг, 10 октября 2024, 08:25
Россияне ударили по Николаеву: вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские войска атаковали Николаев поздно вечером 9 октября, в результате чего вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте и повреждены склады.

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь городского головы: "(Оккупанты – ред.) ударили по окрестностям города. Атака была по инфраструктурному объекту, предварительно ракетами Х-59/Х-69. В результате прилета произошел пожар, который оперативно ликвидировали".

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Детали: Также, по словам Сенкевича, повреждены складские помещения. Но люди не пострадали.

Позже он добавил, что специалисты обследовали территорию, рядом с которой произошел прилет, и выяснили, что взрывной волной разбито несколько окон в учебном заведении и разбито два стекла в многоквартирном доме.

"Конечно, все в кратчайшие сроки заменим", – заверил мэр.

Николаевракетный ударпожар
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