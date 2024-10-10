Окупанти вранці атакували Кривий Ріг – пошкодили 5-поверхівку, постраждали 2 людини

Житлова 5-поверхівка пошкоджена та постраждали 2 людини внаслідок російського удару дронами по місту Кривий Ріг вранці 10 жовтня.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Вранці російська армія атакувала Кривий Ріг БпЛА. Пошкоджена п'ятиповерхівка. Інформацію уточнюємо".

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Деталі: Пізніше він повідомив, що у будинку понівечений дах, а в одному з під'їздів зруйнована сходова клітина.

Фото з Telegram Сергія ЛИсака

"З пошкодженої частини дому врятували 6 людей", – повідомив голова ОВА.

Фото з Telegram Сергія ЛИсака

Також внаслідок атаки у місті побита газова труба, виникла пожежа.

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Оновлено: Пізніше голова Криворізької райадміністрації Євген Ситниченко додав, що у Кривому Розі є постраждала. Це 82-річна жінка, наразі вона у лікарні у задовільному у стані.



"Займання приборкали. Витік газу ліквідували", – повідомив Ситниченко.

Ще пізніше Лисак додав, що постраждали 2 людей – окрім жінки, ще 62-річний чоловік. Йому надали необхідну меддопомогу. Стан – задовільний, лікуватися буде амбулаторно.

Фото з Telegram Сергія ЛИсака

З понівеченого будинку в Кривому Розі врятували 7 людей, серед них – дитина. Евакуювали ще 26 мешканців.

Фото з Telegram Сергія ЛИсака

"У місті пошкоджена й інфраструктура. Зокрема, побиті два газопроводи", – повідомив голова області.