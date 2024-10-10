Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вранці атакували Кривий Ріг – пошкодили 5-поверхівку, постраждали 2 людини

Ірина БалачукЧетвер, 10 жовтня 2024, 09:04
Окупанти вранці атакували Кривий Ріг – пошкодили 5-поверхівку, постраждали 2 людини
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Житлова 5-поверхівка пошкоджена та постраждали 2 людини внаслідок російського удару дронами по місту Кривий Ріг вранці 10 жовтня.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Вранці російська армія атакувала Кривий Ріг БпЛА. Пошкоджена п'ятиповерхівка. Інформацію уточнюємо".

Реклама:

Деталі: Пізніше він повідомив, що у будинку понівечений дах, а в одному з під'їздів зруйнована сходова клітина. 

 
Фото з Telegram Сергія ЛИсака

"З пошкодженої частини дому врятували 6 людей", – повідомив голова ОВА. 

 
Фото з Telegram Сергія ЛИсака

Також внаслідок атаки у місті побита газова труба, виникла пожежа.

РЕКЛАМА:

Оновлено: Пізніше голова Криворізької райадміністрації Євген Ситниченко додав, що у Кривому Розі є постраждала. Це 82-річна жінка, наразі вона у лікарні у задовільному у стані.

"Займання приборкали. Витік газу ліквідували", – повідомив Ситниченко.

Ще пізніше Лисак додав, що постраждали 2 людей – окрім жінки, ще 62-річний чоловік. Йому надали необхідну меддопомогу. Стан – задовільний, лікуватися буде амбулаторно.

 
Фото з Telegram Сергія ЛИсака

З понівеченого будинку в Кривому Розі врятували 7 людей, серед них – дитина. Евакуювали ще 26 мешканців. 

 
Фото з Telegram Сергія ЛИсака

"У місті пошкоджена й інфраструктура. Зокрема, побиті два газопроводи", – повідомив голова області.

Кривий Рігбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден, Шольц, Макрон і Стармер обговорили допомогу Україні і План перемоги Зеленського

фото, відео Обмін полоненими: додому повернули ще 95 захисників

Україна повернула з полону військового та правозахисника Максима Буткевича

відео, доповненоУряд показав відео, на якому військовим з КНДР видають російське спорядження

"Навіщо?": Путін не поїде на саміт G20 у Бразилії, яка має арештувати його за ордером МКС

Черговий воєнний злочин РФ: окупанти розстріляли пораненого бійця ЗСУ

Усі новини...
Кривий Ріг
Кривий Ріг: під завалами будівлі Нацполіції знайшли ще одне тіло, розбір завершили
Кривий Ріг: під завалами шукають поліцейського
У Кривому Розі з-під завалів будівлі поліції дістали три тіла
Останні новини
05:08
Путін продовжує демонструвати, що не зацікавлений у мирних переговорах – ISW
04:56
оновлюєтьсяРосіяни запустили кілька груп ударних БпЛА в Україну
04:46
У Києві працює ППО – МВА
04:04
Нідерланди передадуть Україні розвідувальні БпЛА на суму €42,6 млн
03:23
Байден, Шольц, Макрон і Стармер обговорили допомогу Україні і План перемоги Зеленського
03:06
На Київщині працює ППО – ОВА
02:05
Додому під час обміну вернулись 34 бійці "Азову" – Прокопенко
02:01
футболЧи вийде в "Арсенала" зупинити гегемонію "Ман Сіті": прогноз суперкомп'ютера на сезон АПЛ
01:33
Дізнався випадково під час етапу – засуджений в Росії Буткевич розповів, як зрозумів, що їде на обмін
00:44
фото, відео Обмін полоненими: додому повернули ще 95 захисників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: