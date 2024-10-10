Оккупанты утром атаковали Кривой Рог – повредили 5-этажку, пострадала 2 человека

Жилая 5-этажка повреждена и пострадали 2 человека в результате российского удара дронами по городу Кривой Рог утром 10 октября.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Утром российская армия атаковала Кривой Рог БпЛА. Повреждена пятиэтажка. Информацию уточняем".

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Детали: Позже он сообщил, что в доме повреждена крыша, а в одном из подъездов разрушена лестничная клетка.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

"Из поврежденной части дома спасли 6 человек", – сообщил глава ОВА.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Также в результате атаки в городе побита газовая труба, возник пожар.

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Обновлено: Позже глава Криворожской райадминистрации Евгений Ситниченко добавил, что в Кривом Роге есть пострадавшая. Это 82-летняя женщина, сейчас она в больнице в удовлетворительном состоянии.

"Возгорание погасили. Утечку газа ликвидировали", – сообщил Ситниченко.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Еще позже Лысак добавил, что пострадали 2 человека – кроме женщины еще 62-летний мужчина. Ему оказали необходимую медпомощь. Состояние – удовлетворительное, лечиться будет амбулаторно.

Из поврежденного дома в Кривом Роге спасли 7 человек, среди них – ребенок. Эвакуировали еще 26 жителей.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

"В городе повреждена и инфраструктура. В частности, побиты два газопровода", – сообщил глава области.