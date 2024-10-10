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На фронті за добу відбулось майже 150 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб

Альона Мазуренко Четвер, 10 жовтня 2024, 09:01
На фронті за добу відбулось майже 150 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
фото: Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 149 бойових зіткнень з окупантами, найбільше на Покровському і Курахівському напрямках.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Протягом минулої доби відбулось 149 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари, застосувавши сім ракет, а також 85 авіаційних ударів, зокрема скинув 160 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 135 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень більш як 1600 дронів-камікадзе.

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Деталі: На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Тихого та Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 17. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки.

На Лиманському напрямку захисники зупинили 18 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Андріївка, Макіївка, Невське, Катеринівка та Торське.

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Шість спроб окупантів просунутись уперед поблизу Міньківки, Часового Яру, Олександро-Шультиного, Білої Гори та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами у районі Часового Яру.

За підтримки бомбардувальної авіації ворог 9 разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Диліївки на Торецькому напрямку.

Двадцять п'ять атак за минулу добу відбили наші захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Крутого Яру, Променя, Лисівки та Сухого Яру. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового, де відбулось 13 боєзіткнень, крім того, противник бомбардував Яблунівку, Калинове, Воздвиженку, Миролюбівку, Лисівку, Олександро-Калинове та Чунишине, скинувши більше десятка керованих авіабомб.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Гірника, Новоселидівки, Курахівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки окупанти 31 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

П’ять атак противника зупинили наші оборонці в районі Богоявленки на Времівському напрямку.

Чотири марні спроби захопити позиції захисників за минулу добу здійснив ворог на Придніпровському напрямку.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 11 авіаударів, застосувавши 22 керовані авіабомби; до того ж здійснили понад 200 обстрілів.

Чотирнадцять ударів по районах зосередження особового складу й ОВТ противника завдали за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони, до того ж уражено пункт управління, 6 засобів ППО та одну артилерійську систему.

Генштабвійна
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