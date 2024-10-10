На фронте за сутки произошло почти 150 боевых столкновений с врагом – Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 149 боевых столкновений с оккупантами, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: Генштаб

Дословно: "За прошедшие сутки состоялось 149 боевых столкновений. По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах четыре ракетных удара, применив семь ракет, а также 85 авиационных ударов, в частности сбросил 160 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 135 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1600 дронов-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении враг четыре раза проводил наступательные действия в районе Тихого и Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 17. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Вишневого, Новоосиново, Зеленого Гая и Кругляковки.

На Лиманском направлении защитники остановили 18 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Грековка, Андреевка, Макеевка, Невское, Екатериновка и Торское.

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Шесть попыток оккупантов продвинуться вперед вблизи Миньковки, Часового Яра, Александро-Шультино, Белой Горы и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируемая. Враг действовал при поддержке авиации - бил КАБами в районе Часового Яра.

При поддержке бомбардировочной авиации враг 9 раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Нелиповки, Щербиновки и Дилиевки на Торецком направлении.

Двадцать пять атак за минувшие сутки отбили наши защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Крутого Яра, Луча, Лисовки и Сухого Яра. Основные же усилия враг сосредотачивал в районах Селидово, где состоялось 13 боестолкновений, кроме того, противник бомбил Яблоновку, Калиново, Воздвиженку, Миролюбовку, Лисовку, Александро-Калиново и Чунишино, сбросив более десятка управляемых авиабомб.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Горняка, Новоселидовки, Кураховки, Цукурино, Острого, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки оккупанты 31 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Пять атак противника остановили наши защитники в районе Богоявленки на Времовском направлении.

Четыре напрасные попытки захватить позиции защитников за минувшие сутки осуществил враг на Приднепровском направлении.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 11 авиаударов, применив 22 управляемые авиабомбы; к тому же осуществили более 200 обстрелов.

Четырнадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны, при этом поражены пункт управления, 6 средств ПВО и одна артиллерийская система.