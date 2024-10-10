Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп відмовився від дебатів з Гарріс у жовтні

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Четвер, 10 жовтня 2024, 09:08
Трамп відмовився від дебатів з Гарріс у жовтні
Дебати у США: Гарріс заявила про підтримку України, а Трамп двічі ухилився від відповіді Дональд Трамп та Камала Гарріс, фото: Getty Images

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відмовився від пропозиції щодо нового раунду дебатів зі своєю суперницею-демократкою Камалою Гарріс наприкінці жовтня.

Джерело: Трамп у своїй соціальній мережі Truth, "Європейська правда"

Деталі: Трамп аргументував свою відмову тим, що він "виграв" попередні два раунди дебатів – проти Джо Байдена і Гарріс, а його напарник по кампанії Джей Ді Венс "легко переміг" у Тіма Волза.

Реклама:

Він також стверджує, що "лідирує в опитуваннях", і що "з кожним днем відрив стає більшим", а також заявив про своє "лідерство" в усіх ключових штатах.

"Перше, що робить боксер, програвши бій, вимагає реваншу. Зараз вже дуже пізно, процес голосування вже почався – ніякого реваншу не буде! Крім того, Камала (Гарріс – Ред.) вчора чітко заявила, що не буде робити відмінного від Джо Байдена, тож дебатувати нема про що", – написав Трамп.

Як повідомляє Reuters, пост Трамп з’явився після того, як телеканал Fox News запропонував провести новий раунд дебатів між кандидатами у президенти США.

РЕКЛАМА:

У своїй заяві телеканал Fox зазначив, що другі дебати "нададуть можливість кожному кандидату виступити з заключними аргументами".

Раніше телеканал CNN запропонував провести дебати в Атланті 23 жовтня, і Гарріс погодилась. Телеканал встановив четвер як крайній термін для обох кампаній, щоб відповісти на запрошення.

Трамп і раніше відкидав перспективу ще одних президентських дебатів, заявивши, що вже "занадто пізно" для реваншу з віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Усі основні опитування щодо перших дебатів 10 вересня показали, що перемогу на них здобула Гарріс. 

Докладніше про це читайте у статті Гарріс починає і перемагає: що показали президентські дебати і що говорили про Україну.

ТрампСШАвиборидебати
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нідерланди передадуть Україні розвідувальні БпЛА на суму €42,6 млн

Байден, Шольц, Макрон і Стармер обговорили допомогу Україні і План перемоги Зеленського

фото, відео Обмін полоненими: додому повернули ще 95 захисників

Україна повернула з полону військового та правозахисника Максима Буткевича

відео, доповненоУряд показав відео, на якому військовим з КНДР видають російське спорядження

"Навіщо?": Путін не поїде на саміт G20 у Бразилії, яка має арештувати його за ордером МКС

Усі новини...
Трамп
Білий дім непокоїть інформація про імовірні телефонні дзвінки Трампа і Путіна – речниця
WP: Трамп таємно надсилав Путіну дефіцитні COVID-тести під час пандемії
Трамп назвав вибори в США "найважливішим днем в історії Ізраїлю"
Останні новини
07:25
На Київщині працює ППО – ОВА
06:58
Росія випустила ракети, тривога у 15 областях – Повітряні сили
06:50
ППО знищила усі дрони, які летіли на Київ, але знову тривога через загрозу ракет – КМВА
06:25
оновлюєтьсяРосіяни запустили кілька груп ударних БпЛА в Україну
06:05
Уламок дрона залетів у вікно: у Києві оперують жінку – Кличко
05:55
Росія витратила майже €100 млн, щоб зірвати вибори у Молдові – Bloomberg
05:08
Путін продовжує демонструвати, що не зацікавлений у мирних переговорах – ISW
04:46
У Києві працює ППО – МВА
04:04
Нідерланди передадуть Україні розвідувальні БпЛА на суму €42,6 млн
03:23
Байден, Шольц, Макрон і Стармер обговорили допомогу Україні і План перемоги Зеленського
Усі новини...
Реклама:
Реклама: