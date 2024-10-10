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Трамп отказался от дебатов с Харрис в октябре

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоЧетверг, 10 октября 2024, 09:08
Трамп отказался от дебатов с Харрис в октябре
Дональд Трамп и Камала Харрис, фото: Getty Images

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отказался от предложения о новом раунде дебатов со своей соперницей-демократкой Камалой Харрис в конце октября.

Источник: Трамп в своей социальной сети Truth, "Европейская правда"

Детали: Трамп аргументировал свой отказ тем, что он "выиграл" предыдущие два раунда дебатов – против Джо Байдена и Харрис, а его напарник по кампании Джей Ди Вэнс "легко победил" у Тима Уолза.

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Он также утверждает, что "лидирует в опросах", и что "с каждым днем отрыв становится больше", а также заявил о своем "лидерстве" во всех ключевых штатах.

"Первое, что делает боксер, проиграв бой, требует реванша. Сейчас уже очень поздно, процесс голосования уже начался – никакого реванша не будет! Кроме того, Камала (Харрис – Ред.) вчера четко заявила, что не будет делать отличного от Джо Байдена, поэтому дебатировать не о чем", – написал Трамп.

Как сообщает Reuters, пост Трамп появился после того, как телеканал Fox News предложил провести новый раунд дебатов между кандидатами в президенты США.

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В своем заявлении телеканал Fox отметил, что вторые дебаты "предоставят возможность каждому кандидату выступить с заключительными аргументами".

Ранее телеканал CNN предложил провести дебаты в Атланте 23 октября, и Харрис согласилась. Телеканал установил четверг как крайний срок для обеих кампаний, чтобы ответить на приглашение.

Трамп и раньше отвергал перспективу еще одних президентских дебатов, заявив, что уже "слишком поздно" для реванша с вице-президентом Камалой Харрис.

Все основные опросы относительно первых дебатов 10 сентября показали, что победу на них одержала Харрис.

Подробнее об этом читайте в статье Харрис начинает и побеждает: что показали президентские дебаты и что говорили об Украине.

ТрампСШАвиборыдебаты
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