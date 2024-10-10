Прем'єр Грузії назвав резолюцію Європарламенту про відкат країни від демократії "несправедливим документом"

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе розкритикував ухвалену напередодні Європарламентом резолюцію про відкат від демократії у країні.

Джерело: "Європейська правда", "Грузия Online"

Деталі: Кобахідзе зазначив, що від початку війни в Україні в Європарламенті було ухвалено три різні резолюції такого типу, і це четверта резолюція. "Тут проглядається рука тих сил, які ми називаємо партією глобальної війни", – заявив прем'єр-міністр Грузії.

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На думку глави уряду, у резолюції Європарламенту чітко проглядається несправедливість.

За його словами, резолюція має "ціну соломи" і буде настільки ж безрезультатною, як і попередні три.

"Ясно, що конкретні сили не можуть примиритися з тим, що другого фронту в країні не відбулося, війни не відбулося, і це свого роду останній бій для цих сил, щоб зуміти розвинути такий сценарій.

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Вони покладають надії на парламентські вибори, і ця дискусія в Європарламенті реально відбулася для цього. Для цього і було ухвалено цю резолюцію, однак ця спроба цих сил приречена на невдачу", – заявив Кобахідзе.

Депутати Європейського парламенту у середу ухвалили резолюцію, в якій наголосили, що відкат від демократії Грузії ставить під загрозу європейську інтеграцію країни.

Ще до голосування спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі називав проєкт резолюції "обурливим, ганебним і огидним".

Лідери ЄС раніше заявили, що ухвалення закону про "іноагентів" фактично призупиняє процес євроінтеграції Грузії.