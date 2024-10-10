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Премьер Грузии назвал резолюцию Европарламента об откате страны от демократии "несправедливым документом"

Иванна Костина, Алена МазуренкоЧетверг, 10 октября 2024, 10:06
Премьер Грузии назвал резолюцию Европарламента об откате страны от демократии несправедливым документом

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал принятую накануне Европарламентом резолюцию об откате от демократии в стране.

Источник: "Европейская правда", "Грузия Online"

Детали: Кобахидзе отметил, что с начала войны в Украине в Европарламенте было принято три разные резолюции такого типа, и это четвертая. "Здесь просматривается рука тех сил, которые мы называем партией глобальной войны", – заявил премьер-министр Грузии.

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По мнению главы правительства, в резолюции Европарламента четко просматривается несправедливость.

По его словам, резолюция имеет "цену соломы" и будет столь же безрезультатной, как и предыдущие три.

"Ясно, что конкретные силы не могут примириться с тем, что второго фронта в стране не случилось, войны не произошло, и это своего рода последний бой для этих сил, чтобы суметь развить такой сценарий.

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Они возлагают надежды на парламентские выборы, и эта дискуссия в Европарламенте реально состоялась для этого. Для этого и была принята эта резолюция, однако эта попытка этих сил обречена на неудачу", – заявил Кобахидзе.

Депутаты Европейского парламента в среду приняли резолюцию, в которой отметили, что откат от демократии Грузии ставит под угрозу европейскую интеграцию страны.

Еще до голосования спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили называл проект резолюции "возмутительным, позорным и отвратительным".

Лидеры ЕС ранее заявили, что принятие закона об "иноагентах" фактически приостанавливает процесс евроинтеграции Грузии.

ГрузияЕвропарламентЕС
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